我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薪水高、就業有保障 醫療保健產業成美勞動市場引擎

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

婚禮後不到1個月 陳漢典、Lulu無預警公開小孩名

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳漢典(左)和Lulu擔任鴻海尾牙主持人。(圖／天地合提供)
陳漢典(左)和Lulu擔任鴻海尾牙主持人。(圖／天地合提供)

鴻海科技集團年度盛事「2026全鴻海運動嘉年華」今（12）日在台北大巨蛋盛大舉辦，除有啦啦隊女神李多慧、林襄及權喜原現身應援，更有電音女神「姐姐」謝金燕、金曲歌王蕭煌奇獻唱，超旺新婚夫妻陳漢典、Lulu坐鎮主持。

陳漢典和Lulu默契十足，以活潑幽默的互動成功帶動全場氣氛，陳漢典回憶兩年前和Lulu在鴻海合體，當時還只是「同事」，沒想到兩年後以夫妻關係再度站上同一個舞台，笑喊：「鴻海根本是我們的月老！」逗得鴻海董事長劉揚偉開心大笑。

劉揚偉感謝陳漢典、Lulu接下主持大任，更當場打趣詢問：「那你們的小孩是不是也要在鴻海？」Lulu立刻接招妙回：「我們都準備想把小孩取名叫『陳鴻海』了！」劉揚偉開玩笑說：「0到6歲鴻海養！」

而鴻海此次尾牙相當大手筆，除送出10組100萬大紅包、1000組20萬紅包、100組WBC台日、台韓對戰組門票與機加酒，創辦人郭台銘雖未能到場，但加碼特別獎，加送10組1000萬大紅包，共撒出逾3億獎金犒賞員工。

鴻海 郭台銘

上一則

白鹿發49999元開播紅包秒被粉絲搶光 驚「這都啥手速」

下一則

「零日攻擊」美國會50參眾議員觀賞 退將讚「必看作品」

延伸閱讀

紅包不是1萬6…小S贈典Lu台幣10萬大紅包 寫滿愛妻守則

紅包不是1萬6…小S贈典Lu台幣10萬大紅包 寫滿愛妻守則
小S的祝福紅包曝光 她提醒陳漢典和Lulu「錢各自管好」

小S的祝福紅包曝光 她提醒陳漢典和Lulu「錢各自管好」
陳漢典婚禮同桌 吳宗憲、辛龍破冰重聚

陳漢典婚禮同桌 吳宗憲、辛龍破冰重聚
陳漢典、Lulu豪華婚禮 擁吻笑場 花費都喊「不敢面對」

陳漢典、Lulu豪華婚禮 擁吻笑場 花費都喊「不敢面對」

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50

超人氣

更多 >
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃
迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物

迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順