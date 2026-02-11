我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

製片人老公出現在艾普斯坦檔案 女星：正在辦離婚

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

「戀愛時代」家喻戶曉 千禧年偶像范德比克48歲去世

世界新聞網╱即時報導
詹姆斯范德比克檔案照。（美聯社）
詹姆斯范德比克檔案照。（美聯社）

千禧年伊始主演青春成長劇的偶像級演員詹姆斯范德比克(James Van Der Beek）離世，享年48歲；他因在「戀愛時代」(Dawson’s Creek)中飾演主角而聲名鵲起，後來還以自嘲的方式調侃自己健壯的形象。

美聯社報導，范德比克的家人11日（周三）在Instagram上發布聲明稱，「我們深愛的詹姆斯·范德比克今晨安詳離世。他以勇氣、信念與優雅面對生命最後時光。關於他的遺願、對人類的熱愛以及時間的神聖性，我們有太多話要說。這些日子終將到來。」聲明寫道，「此刻我們懇請給予我們這位寧靜的私人空間，讓我們哀悼這位父親哀悼的丈夫、兒子。」「他以勇氣、信念與優雅面對生命最後時光。關於他的遺願、對人類的熱愛以及時間的神聖性，有太多值得分享的故事。這些時刻終將到來。此刻我們懇請給予寧靜的私人空間，讓我們哀悼這位慈愛的丈夫、父親、兒子、兄弟和摯友。」

范德比克曾於2024年透露自己正在接受大腸癌治療。

曾是劇場小演員的范德比克曾主演電影「校園風雲」，更在電視劇「CSI：網路犯罪現場」中飾演聯邦調查局特工伊萊賈·蒙多，但他的名字永遠與1998至2003年於WB電視台播出的「戀愛時代」緊密相連。

該劇講述一群高中好友在探索愛情、建立真摯情誼與人生定位的成長歷程。當時年僅20歲的范德比克飾演15歲的道森·利里，懷抱成為史蒂芬·史匹柏級別導演的夢想。

憑藉保拉·寇爾那首憂鬱的主題曲〈我不想等待〉，「戀愛時代」確立了WB電視台作為青少年與年輕族群避風港的地位——觀眾們對劇中極具表現力的對白與坦率的性話題深有共鳴。該劇更讓范德比克、喬舒亞傑克森、凱蒂荷姆斯與蜜雪兒威廉斯成為家喻戶曉的名字。

荷姆斯

上一則

台灣娛樂電影獎 林柏宏、李李仁勇奪「年度銀幕CP」

延伸閱讀

打破偶像形象…時代少年團的他變身少年將軍 武力值連袁和平都叫好

打破偶像形象…時代少年團的他變身少年將軍 武力值連袁和平都叫好
韓國影后金荷娜訪台錄實境秀 彭小刀讚偶像沒包袱

韓國影后金荷娜訪台錄實境秀 彭小刀讚偶像沒包袱
史蒂芬史匹柏獲葛萊美獎 達成演藝界大滿貫

史蒂芬史匹柏獲葛萊美獎 達成演藝界大滿貫
史蒂芬史匹柏獲葛萊美獎 完成美國演藝大滿貫

史蒂芬史匹柏獲葛萊美獎 完成美國演藝大滿貫

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50

超人氣

更多 >
「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半
中國男詐美受害者7360萬 判刑前剪斷電子腳鐐逃跑

中國男詐美受害者7360萬 判刑前剪斷電子腳鐐逃跑
「為了川普吵翻」英女訪美遭父親開槍射殺 案發經過曝光

「為了川普吵翻」英女訪美遭父親開槍射殺 案發經過曝光