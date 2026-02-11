「戀愛時代」家喻戶曉 千禧年偶像范德比克48歲去世

詹姆斯范德比克檔案照。（美聯社）

千禧年伊始主演青春成長劇的偶像級演員詹姆斯范德比克(James Van Der Beek）離世，享年48歲；他因在「戀愛時代」(Dawson’s Creek)中飾演主角而聲名鵲起，後來還以自嘲的方式調侃自己健壯的形象。

美聯社報導，范德比克的家人11日（周三）在Instagram上發布聲明稱，「我們深愛的詹姆斯·范德比克今晨安詳離世。他以勇氣、信念與優雅面對生命最後時光。關於他的遺願、對人類的熱愛以及時間的神聖性，我們有太多話要說。這些日子終將到來。」聲明寫道，「此刻我們懇請給予我們這位寧靜的私人空間，讓我們哀悼這位父親哀悼的丈夫、兒子。」「他以勇氣、信念與優雅面對生命最後時光。關於他的遺願、對人類的熱愛以及時間的神聖性，有太多值得分享的故事。這些時刻終將到來。此刻我們懇請給予寧靜的私人空間，讓我們哀悼這位慈愛的丈夫、父親、兒子、兄弟和摯友。」

范德比克曾於2024年透露自己正在接受大腸癌治療。

曾是劇場小演員的范德比克曾主演電影「校園風雲」，更在電視劇「CSI：網路犯罪現場」中飾演聯邦調查局特工伊萊賈·蒙多，但他的名字永遠與1998至2003年於WB電視台播出的「戀愛時代」緊密相連。

該劇講述一群高中好友在探索愛情、建立真摯情誼與人生定位的成長歷程。當時年僅20歲的范德比克飾演15歲的道森·利里，懷抱成為史蒂芬·史匹柏級別導演的夢想。

憑藉保拉·寇爾那首憂鬱的主題曲〈我不想等待〉，「戀愛時代」確立了WB電視台作為青少年與年輕族群避風港的地位——觀眾們對劇中極具表現力的對白與坦率的性話題深有共鳴。該劇更讓范德比克、喬舒亞傑克森、凱蒂荷姆斯 與蜜雪兒威廉斯成為家喻戶曉的名字。