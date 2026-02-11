三上悠亞傳參演「降頭」電影 香港導演這麼說

徐梓耀（右）去年完成靈異話題電影《降》拍攝，與雷嘉汭合作。（圖／ 徐梓耀提供）

迎接2026年，凱渥釋出新年好消息，正式簽約香港 導演徐梓耀，攜手布局台灣及亞洲影視市場。 雙方於去年合作靈異話題電影《降》（Love Curse），由雷嘉汭擔綱女主角，亦邀請廖奕琁演出，近期更盛傳日本 知名藝人三上悠亞參與其中。對此，徐梓耀僅低調表示「希望保留神秘感」，為作品增添更多想像空間。

《降》以東南亞 民間流傳的降頭傳說「開腳飯（Nasi Kangkang）」為題材，透過情感與人性視角，描繪一段因情感執念而引發、無法逆轉的靈異悲劇。

凱渥表示，未來將與徐梓耀展開一系列影視跨國合作專案；而徐梓耀亦透露，接下來將定居台北，綜合過往於香港及東南亞市場累積的編導經驗，把台灣作為重要的發展基地，與凱渥共同打造具備國際視野與市場競爭力的影視作品。

談及未來規畫，徐梓耀表示，台灣在戲劇開發、製作彈性與創作環境上具備高度成熟的產業條件，同時也擁有連結亞洲各地市場的重要位置，因此希望未來能嘗試定居台北，深化與台灣影視產業的合作。