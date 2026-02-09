不容置疑的高級時尚感…BLACKPINK回歸照曝光粉絲暴動

Lisa、Rosé、Jisoo、Jennie準備回歸。圖／摘自臉書

南韓 女團BLACKPINK 回歸歌壇倒數計時，YG娛樂於日前透過官方社群一口氣公開第3張迷你專輯「DEADLINE」的雙版本前導視覺「Statue Ver.」與「Red Light Ver.」，以強烈反差美學立刻引發全球粉絲討論，也為BLACKPINK暌違多時的合體回歸揭開序幕。

「Statue Ver.」以極簡白色與米色調為主軸，背景乾淨、光線柔和，成員 Jennie、Jisoo、Rosé 與 Lisa 身穿線條俐落、結構感強烈的服裝，透過硬挺剪裁勾勒身形，宛如被定格的人體藝術雕塑。沒有過多裝置輔助，僅憑姿態與眼神便展現高度完成度，其中 Rosé 大方展現蠻腰也成為視覺焦點，整體氛圍冷靜而成熟，呈現歷經舞台洗鍊後的掌控力。

相較之下，「Red Light Ver.」則完全轉向高張力風格。深紅色光影包覆畫面，成員直視鏡頭，以濃烈妝容與強烈眼神釋放侵略感與緊繃情緒，營造出彷彿時間倒數前的危險氛圍，與專輯名稱「DEADLINE」形成巧妙呼應。兩種概念對立卻互補，也讓外界對新作的音樂走向更加好奇。