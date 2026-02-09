我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這家輾壓好市多、Publix 登全美最受歡迎超市

貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

不容置疑的高級時尚感…BLACKPINK回歸照曝光粉絲暴動

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Lisa、Rosé、Jisoo、Jennie準備回歸。圖／摘自臉書
Lisa、Rosé、Jisoo、Jennie準備回歸。圖／摘自臉書

南韓女團BLACKPINK回歸歌壇倒數計時，YG娛樂於日前透過官方社群一口氣公開第3張迷你專輯「DEADLINE」的雙版本前導視覺「Statue Ver.」與「Red Light Ver.」，以強烈反差美學立刻引發全球粉絲討論，也為BLACKPINK暌違多時的合體回歸揭開序幕。

「Statue Ver.」以極簡白色與米色調為主軸，背景乾淨、光線柔和，成員 Jennie、Jisoo、Rosé 與 Lisa 身穿線條俐落、結構感強烈的服裝，透過硬挺剪裁勾勒身形，宛如被定格的人體藝術雕塑。沒有過多裝置輔助，僅憑姿態與眼神便展現高度完成度，其中 Rosé 大方展現蠻腰也成為視覺焦點，整體氛圍冷靜而成熟，呈現歷經舞台洗鍊後的掌控力。

相較之下，「Red Light Ver.」則完全轉向高張力風格。深紅色光影包覆畫面，成員直視鏡頭，以濃烈妝容與強烈眼神釋放侵略感與緊繃情緒，營造出彷彿時間倒數前的危險氛圍，與專輯名稱「DEADLINE」形成巧妙呼應。兩種概念對立卻互補，也讓外界對新作的音樂走向更加好奇。

「DEADLINE」是BLACKPINK相隔約3年5個月後再度以完整體推出的新作品，共收錄5首歌曲，包含主打歌「GO」，以及「JUMP」、「Me and My」、「Champion」、「Fxxxboy」。YG 表示，專輯象徵「無法回頭的最巔峰瞬間」，記錄此刻最耀眼的 BLACKPINK。新專輯將於2月27日下午2點（韓國時間）正式發行。

Lisa、Rosé、Jisoo、Jennie準備回歸。圖／摘自臉書
Lisa、Rosé、Jisoo、Jennie準備回歸。圖／摘自臉書
Lisa、Rosé、Jisoo、Jennie準備回歸。圖／摘自臉書
Lisa、Rosé、Jisoo、Jennie準備回歸。圖／摘自臉書
Lisa、Rosé、Jisoo、Jennie準備回歸。圖／摘自臉書
Lisa、Rosé、Jisoo、Jennie準備回歸。圖／摘自臉書
Lisa、Rosé、Jisoo、Jennie準備回歸。圖／摘自臉書
Lisa、Rosé、Jisoo、Jennie準備回歸。圖／摘自臉書
Lisa、Rosé、Jisoo、Jennie準備回歸。圖／摘自臉書
Lisa、Rosé、Jisoo、Jennie準備回歸。圖／摘自臉書
Lisa、Rosé、Jisoo、Jennie準備回歸。圖／摘自臉書
Lisa、Rosé、Jisoo、Jennie準備回歸。圖／摘自臉書
Lisa、Rosé、Jisoo、Jennie準備回歸。圖／摘自臉書
Lisa、Rosé、Jisoo、Jennie準備回歸。圖／摘自臉書

BLACKPINK 南韓

上一則

太不科學…51歲林志穎「紅白」重現小旋風舞姿帥炸

延伸閱讀

超級盃中場秀／壞痞兔的歌到底在唱些什麼？ 從超市打包員到饒舌天王

超級盃中場秀／壞痞兔的歌到底在唱些什麼？ 從超市打包員到饒舌天王
當Jennie的秘密好友有多幸福？她霸氣認證：真的太爽了

當Jennie的秘密好友有多幸福？她霸氣認證：真的太爽了
葛萊美紅毯╱Rosé黑白裝甜美 查普爾羅恩「乳環裝」驚全場

葛萊美紅毯╱Rosé黑白裝甜美 查普爾羅恩「乳環裝」驚全場
葛萊美／Rosé驚喜合體布魯諾重現「APT.」 網讚：亞洲的驕傲

葛萊美／Rosé驚喜合體布魯諾重現「APT.」 網讚：亞洲的驕傲

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
馬筱梅日前才和汪小菲拍孕婦寫真。圖／摘自微博

大S逝世周年仍未見兒女蹤影 馬筱梅曝真實近況

2026-02-02 16:39

超人氣

更多 >
好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F
超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP