他演出「世紀血案」裝沒事被炎上 發文道歉拒看自己作品

記者陳穎／即時報導
Junior（韓宜邦）因演出「世紀血案」被炎上。圖／摘自juniorz_harn IG
Junior（韓宜邦）因演出「世紀血案」被炎上。圖／摘自juniorz_harn IG

電影「世紀血案」因改編真實重大慘案「林宅血案」，卻未取得當事人林義雄先生及其家屬授權，引發社會強烈抵制。片中客串演出關鍵人物「康寧祥」的男星Junior（韓宜邦），日前被網友抓包臨時缺席記者會，且在事件延燒之際未對外發聲，被質疑是否「裝死」。沉默2日後，他今天在臉書發文認錯，並強調即使電影未來上映，也不會進戲院觀看自己的作品。

Junior發表千字長文聲明，坦言自己因信任劇組合約中載明的「合法授權」而疏於查證，事後得知真相後感到相當痛心。他表示，當初得知能飾演備受尊敬的政治前輩康寧祥時，心情既激動又榮幸，在蒐集康寧祥先生相關事蹟資料的過程中，「我滿腦子只想著如何好好詮釋角色，絕無任何不敬或企圖顛覆歷史的念頭。」他也強調，儘管演出場次不多，但整個拍攝期間心情始終低落且沉重。

他回憶，與飾演「林義雄」的夏騰宏對戲時，片場氣氛格外凝重，讓他深刻體會到「那是一種光靠揣摩也無法承受的痛」，也更加感受到演員的職責本應是還原真相，絕非對歷史不敬，更不可能刻意扭曲或顛覆。

針對網友質疑接戲前為何未主動查證授權狀況，Junior坦承，過去在飾演真人真事相關角色時，劇組多半會事前徵得當事人或家屬同意，因此這次確實因過度信任而疏忽。他也直言，誤以為合約中註明「已獲得合法授權」即代表當事人完全認可，「但我不能把一切歸咎於他人，是我自己不該因此鬆懈」。

在進一步釐清事實後，Junior發現劇組說法與實際情況存在極大落差，對於可能造成受難者家屬二度傷害，深感歉疚。他也呼籲劇組，在未取得當事人及家屬明確同意前，應立即停止後製作業，並沉痛表示：「歷史不能被扭曲，也不能被篡改。」除再次向林義雄先生及其家屬致歉外，他也承諾將以實際行動記取教訓，強調即便電影上映，自己也絕不會走進戲院觀看這部作品。

「世紀血案」寇世勳道歉：盼中止電影後製 避免錯誤認知擴散

