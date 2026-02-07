「世紀血案」演員楊小黎道歉：若知沒授權會拒絕演出

楊小黎日前出席電影「世紀血案」殺青記者會。(記者沈昱嘉／攝影)

改編自真實事件「林宅血案」的電影「世紀血案」，日前才剛舉辦殺青記者會，不料近日卻因為劇組疑似未取得當事人林義雄及其家屬的同意便進行拍攝，讓該片在網路上遭撻伐。主演之一的楊小黎，今也在社群媒體 上發聲。

楊小黎寫道：「關於『世紀血案』這部作品，這段時間我看見了許多討論、質疑與憤怒，這些聲音我都放在心上，也想誠實地說明我在整個過程中的狀況與立場。忍耐這麼多天沒有說明是我還在想要客觀看更清楚事件的火種，但因為這個狀況已經嚴重傷害到我的身心狀態，還有身邊擔心我的人，我覺得不能拖下去了。」

她表示，在最初洽談時，知道是改編林義雄家的事件，製作方在前期溝通中強調，希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，直到接近進組時，拿到定稿劇本。而由於劇本中幾乎沒有完整的角色脈絡與情緒指令，也沒有安排讀本，拍攝過程中，演員們只能不斷提出自己的理解與想法，確認是否與導演一致。

此外，很多時候一顆鏡頭會被要求給出多種不同狀態，讓她有時疑惑也挫折，「但在多數情況下就努力依照指令完成拍攝，謹慎地為角色服務，然而，殺青記者會後，我向劇組詢問，是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案是『沒有』。這個回應讓我感到非常震驚」。

楊小黎表示，在得知這個事實後，她必須誠實地表達：「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。」不過，依照過往的演出經驗與對影視製作流程的理解，「我理所當然地以為，凡是涉及真實歷史事件的作品，在前期皆已妥善處理與當事人及家屬之間的溝通與尊重」。

楊小黎說：「若在拍攝前即清楚知道這種狀況，我會『直接拒絕出演』這個作品，對我而言，這並非形式問題，而是基本的倫理界線。我也要為自己沒有主動確認這一點道歉，這是我的疏忽，對不起，我很抱歉。」

片中楊小黎所扮演的角色是一名「完全虛構的孕婦老百姓」，在故事中陪伴另一位同樣為虛構設定的記者角色，以一個在旁觀察、渺小的視角，走進那個動盪、充滿恐懼與不公的年代，「之所以選擇演出，是因為我始終認為，身為台灣的一份子，這段歷史不該被遺忘，也不該被輕易抹去，因此帶著敬畏之心投入演出」。

另外，楊小黎也說：「從開拍到殺青，我專注的只有角色的準備、對劇本事件的理解以及兢兢業業地完成拍攝，其他無關電影本身的事情，我沒有特別追問，也不覺得應該問，例如導演的身份我是記者會當天才知道。缺乏對於潛藏危機的敏感度是我的疏失，我在此致歉。」

同時楊小黎也還原記者會上的言行舉止，她說：「我在記者會面對媒體時，習慣露出笑容是我的疏失，在跟媒體還有演員夥伴互動時聊到相處的趣事時，不應該笑，造成了不好的觀感，對不起。但在提到嚴肅話題的時候，我很確定我是認真的在聽，沒有笑，回放記者會影片，我謹慎地沒有對事件做出任何的評論，只分享孕婦的角色功課不容易。」

楊小黎表示：「我選擇不回應揣測，也不在自己的空間裡為人身攻擊提供舞台，但我有責任為自己說明，也有責任保護身邊愛我的人。沉默，不代表無感，也不代表不會受傷。」

最後楊小黎說：「此刻的我，不知道作品最終會以什麼樣的樣貌與觀眾見面，內心充滿不安。演員在創作體系中往往是最被動的位置，不應承擔超出自身角色與責任範圍的指控。身而為人，我始終提醒自己以善意與自律面對身邊的人事物。若恣意的攻擊摧毀了我對人性本善的信念，我會感到遺憾。謝謝願意聽我說明的人。」