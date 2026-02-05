微博之夜成撞衫之夜…汪蘇瀧、陳哲遠、魏大勳被笑「工服三兄弟」

魏大勛的造型突顯清爽穩重感。(取材自微博)

「微博 之夜」上，明星們盛裝出席，不料，卻發生3位男星「撞衫」尷尬場面。歌手汪蘇瀧、一線男星陳哲遠及魏大勛不約而同穿著法國品牌YSL同系列西裝，引爆全網熱議。3人雖憑藉不同氣質化解尷尬，但還是被網友戲稱「工服三兄弟」。

當晚，汪蘇瀧與陳哲遠身穿完全相同的YSL 2026春夏系列新裝，包括深V領絲質襯衫、黑色西裝外套，連眼鏡都是同款細框；魏大勛則是穿了同系列米白色西裝。

雖是同款西裝，但氣質迥異的3人穿出各自不同味道。陳哲遠的「冷冽貴公子」形象，被讚「吸血鬼男爵」；汪蘇瀧呈現「文藝教導主任」的幽默感；魏大勛突顯清爽穩重，被稱為「撞衫聰明玩家」。

但撞衫還是引來不少網友調侃，有人笑稱，「YSL批發式借衣」、「微博之夜大驚喜」、「誰醜誰尷尬了」、「工服三兄弟」，但也有部分觀點認為，此舉實為品牌推廣策略，「多人穿戴可快速提升單品熱度」。

無獨有偶，兩大男神張凌赫、宋威龍也因為同穿Gucci深V絲絨西裝引發「撞衫」熱議。其實，兩人穿的是同品牌、高度相似的款式，僅在顏色和配件細節上有所區分。