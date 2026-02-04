吳敦曾促四小天王合體…林志穎緬懷：他讓我做自己

我的頻道

記者趙大智、廖福生／即時報導
2008年長宏公司老闆吳敦(右)、導演朱延平將合作大片「刺陵」。圖／聯合報系資料照
2008年長宏公司老闆吳敦(右)、導演朱延平將合作大片「刺陵」。圖／聯合報系資料照

林志穎剛出道即接連演出多部吳敦的電影，像「卜派小子」、「大小飛刀」、「報告班長」、「號角響起」、「追男仔」、「流星無敵劍」等，他說：「最早期都是紀公司在安排。然後都是拍他的電影。他很清楚什麼是我該走的路線，讓我做自己的去表演，他也很敢於讓藝人嘗試突破跟搭配演員，也很懂得市場。」而導演朱延平也回應了。

林志穎曾在電影「報告班長」演菜鳥兵，隨後當紅之際入伍當兵，還在服役時，就在吳敦操盤下，集結「四小天王」林志穎、金城武、吳奇隆、蘇有朋合體拍「號角響起」，十分轟動。

至於最後一次見到吳敦是何時？林志穎坦言沒什麼印象太久了，吳敦的電影作品太多，不只是他的。但他今日聽聞吳敦過世消息仍十分震驚，並感謝出道時對方的照顧，當年能到香港發展，都是吳敦的關係，也很感謝其在電影史上的堅持和貢獻，希望一路好走。

過去曾與吳敦合作多部電影的名導朱延平表示，上一次見到吳敦是去年10月，吳敦新書「江南案與我的一生」發表會，他坦言當時就有聽到吳敦身體很不好，要經常進出醫院洗腎。朱延平指出，他也是剛剛看新聞才知道吳敦逝世消息，但還沒聯絡上對方家屬，不過有聽說吳敦是睡夢中離世，讓他感嘆直說：「有福報，不容易！」

林志穎回應如下：

聽到這個消息非常的震驚，自己出道時也非常感謝他的照顧，讓自己嘗試了軍教、校園、古裝等不同類型的電影，也有機會能夠與各位前輩合作，是他讓我成就了許多膾炙人口的角色，甚至之後到香港發展也都是因為吳哥，這一路走來真的非常感謝吳哥，謝謝吳哥在電影史上的堅持與貢獻，希望他一路好走。

1992年，台灣四小天王林志穎、蘇有朋、吳奇隆、金城武合影。圖／聯合報系資料照
1992年，台灣四小天王林志穎、蘇有朋、吳奇隆、金城武合影。圖／聯合報系資料照
吳敦(中）1996年要促成「金童玉女」林志穎（右）和徐若瑄再度合作拍戲。圖／聯合報系資料照
吳敦(中）1996年要促成「金童玉女」林志穎（右）和徐若瑄再度合作拍戲。圖／聯合報系資料照
1992年由吳敦的長宏電影公司拍攝、朱延平執導的「逃學歪傳」，集合了港、台兩地的...
1992年由吳敦的長宏電影公司拍攝、朱延平執導的「逃學歪傳」，集合了港、台兩地的青春偶像影星，甚至包括「大哥」、「大姐」級的卡司，是國內製作公司首次做的大膽嚐試，吳奇隆（左起）、朱茵、林志穎。圖／聯合報系資料照

