當Jennie的秘密好友有多幸福？她霸氣認證：真的太爽了

Jennie狂買爆紅的「名字餅乾」，準備為 DEX 找出自己的本名「珍映」。圖／愛奇藝國際版提供

天團BLACKPINK 成員Jennie近來成為「秘密好友俱樂部」班底，和DEX、秋成勳、盧弘喆、李秀智挑戰臥底攻防行動。Jennie為了送禮物達成任務，一路上追趕跑跳相當刺激。她也透露自己是浪漫主義者，喜歡準備禮物和驚喜活動，最討厭被破哏。

Jennie說自己送禮是一件很容易的事，不僅過去和成員們一起住的時候就常送禮，也會特別留意身邊的人喜歡什麼。她坦言自己喜歡舉辦活動、也喜歡製造驚喜，在這方面自認是「浪漫主義者」，尤其享受對方完全不知道會收到什麼、自己偷偷準備的過程。

不過她也忍不住吐槽，反而常對周圍的人感到失望，因為很多人明明已經在挑禮物，卻會提前透露「我要送你什麼」，讓驚喜感瞬間消失。Jennie強調，在她心中「忍耐也是禮物的一部分」，她最喜歡的是直到禮物送出的前一刻都不被發現，因此也特別喜歡「秘密好友」這樣的設定，直呼能當誰的秘密好友聽起來就很有趣，並堅持禮物一定要有誠意、也要注重浪漫，最後更自信放話：「當我的秘密朋友真的太幸福了！」

浪漫滿點的「禮物轟炸王」Jennie、勝負慾與甜度滿格的 DEX、直男科技盲大叔秋成勳，以及帶來無限歡樂的盧弘喆、李秀智，五人展現出的反轉魅力也成功圈粉、討論度持續攀升。「秘密好友俱樂部」即日起由愛奇藝國際版每周日全台獨家與韓國同日跟播。