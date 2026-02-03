我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈寒流襲美 紐約13人失溫喪命、近千人住進庇護所

NBC女主播8旬母親疑似在住家遭綁架

當Jennie的秘密好友有多幸福？她霸氣認證：真的太爽了

記者梅衍儂／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Jennie狂買爆紅的「名字餅乾」，準備為 DEX 找出自己的本名「珍映」。圖／愛奇藝國際版提供
Jennie狂買爆紅的「名字餅乾」，準備為 DEX 找出自己的本名「珍映」。圖／愛奇藝國際版提供

天團BLACKPINK成員Jennie近來成為「秘密好友俱樂部」班底，和DEX、秋成勳、盧弘喆、李秀智挑戰臥底攻防行動。Jennie為了送禮物達成任務，一路上追趕跑跳相當刺激。她也透露自己是浪漫主義者，喜歡準備禮物和驚喜活動，最討厭被破哏。

Jennie說自己送禮是一件很容易的事，不僅過去和成員們一起住的時候就常送禮，也會特別留意身邊的人喜歡什麼。她坦言自己喜歡舉辦活動、也喜歡製造驚喜，在這方面自認是「浪漫主義者」，尤其享受對方完全不知道會收到什麼、自己偷偷準備的過程。

不過她也忍不住吐槽，反而常對周圍的人感到失望，因為很多人明明已經在挑禮物，卻會提前透露「我要送你什麼」，讓驚喜感瞬間消失。Jennie強調，在她心中「忍耐也是禮物的一部分」，她最喜歡的是直到禮物送出的前一刻都不被發現，因此也特別喜歡「秘密好友」這樣的設定，直呼能當誰的秘密好友聽起來就很有趣，並堅持禮物一定要有誠意、也要注重浪漫，最後更自信放話：「當我的秘密朋友真的太幸福了！」

浪漫滿點的「禮物轟炸王」Jennie、勝負慾與甜度滿格的 DEX、直男科技盲大叔秋成勳，以及帶來無限歡樂的盧弘喆、李秀智，五人展現出的反轉魅力也成功圈粉、討論度持續攀升。「秘密好友俱樂部」即日起由愛奇藝國際版每周日全台獨家與韓國同日跟播。

BLACKPINK

上一則

爸氣融化全場 玉木宏最想投保「陪孩子入睡」

延伸閱讀

年度單曲冠軍出爐…蔡依林太猛 榮登唯一華語女歌手

年度單曲冠軍出爐…蔡依林太猛 榮登唯一華語女歌手
「換乘戀愛4」完結篇…Jennie驚喜現身 2復合2「換乘」

「換乘戀愛4」完結篇…Jennie驚喜現身 2復合2「換乘」
百年來首次 加拿大兵推「美國入侵」 最快2天內被攻破

百年來首次 加拿大兵推「美國入侵」 最快2天內被攻破
Lisa加入Nike陣容 穿上經典Air Max 95亮相

Lisa加入Nike陣容 穿上經典Air Max 95亮相

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走
冬天備這雙多用途好靴 踩著冰雪也不易滑倒

冬天備這雙多用途好靴 踩著冰雪也不易滑倒
NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人