唐治平走過母喪首露面 曝新動向：想回泰國

唐治平曝新動向「想回泰國」。(記者陳慧貞／攝影)

47歲藝人唐治平在經歷2024年喪母之痛，結束一段街頭脫序行為後，近期積極尋求復出之路，1日他選了一家小咖啡 店舉辦粉絲會，和數名粉絲分享出道26年心路歷程，隨後受訪提到這段時間思母至深，經常在夢中浮現昔日和媽媽生活點滴，自小學後無論生活再苦，從不掉淚的他，每回夢到媽媽，醒來總是淚流滿面。

被問辦粉絲會的起心動念，唐治平坦言，先前因在影集「如果我不曾見過太陽」中飾演一名父親角色，短短的幾幕戲，竟意外受到網友討論，還有不少粉絲透過社群敲碗見面會，他和小編討論之下才決定辦，而先前傳出「身體不適」一度想取消，唐治平也說是誤會，其實自己只是小感冒，卻因傳達錯誤，才讓社群小編誤解，還來還是決定如期舉行，現場除了有兩性作家江映瑤站台，粉絲們也一一送上禮物，其中還奉上「紅包」給祝福，令他相當感動。