唐治平走過母喪首露面 曝新動向：想回泰國
47歲藝人唐治平在經歷2024年喪母之痛，結束一段街頭脫序行為後，近期積極尋求復出之路，1日他選了一家小咖啡店舉辦粉絲會，和數名粉絲分享出道26年心路歷程，隨後受訪提到這段時間思母至深，經常在夢中浮現昔日和媽媽生活點滴，自小學後無論生活再苦，從不掉淚的他，每回夢到媽媽，醒來總是淚流滿面。
被問辦粉絲會的起心動念，唐治平坦言，先前因在影集「如果我不曾見過太陽」中飾演一名父親角色，短短的幾幕戲，竟意外受到網友討論，還有不少粉絲透過社群敲碗見面會，他和小編討論之下才決定辦，而先前傳出「身體不適」一度想取消，唐治平也說是誤會，其實自己只是小感冒，卻因傳達錯誤，才讓社群小編誤解，還來還是決定如期舉行，現場除了有兩性作家江映瑤站台，粉絲們也一一送上禮物，其中還奉上「紅包」給祝福，令他相當感動。
媽媽走了一年半，唐治平感嘆這段期間嘗盡人情冷暖，媽媽因曾遭棄養，與生父家人情感淡薄，親戚間鮮少往來，只有過年吃年夜飯才會照面，媽媽過世後，家人冷漠、意見又多，他覺得一個人過就好，是不是談戀愛、找人照顧自己？他搖頭：「談戀愛也要花錢，工作不穩定，談什麼戀愛？」表示今年打算回泰國掃墓，向最大魚露世家二公子、過世10多年的爸爸報告「媽媽走了」，過年則和清真寺的外國朋友相聚，對於工作，他也坦言：「目前大陸、泰國都有工作邀約，但沒定下來都不好說。」
