我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共官場加速清洗 應急管理部長王祥喜官宣落馬

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法

暌違14年再有金馬最佳劇情片賣破億票房 就是「大濛」

記者廖福生／即時報導
電影「大濛」憑藉超強口碑持續發酵，於30日票房正式破億。圖／華文創提供
電影「大濛」憑藉超強口碑持續發酵，於30日票房正式破億。圖／華文創提供

去年金馬最佳劇情片得主「大濛」於30日票房正式破新台幣億元，成為2025年第5部票房破億的台灣電影，更是金馬獎最佳劇情片得主暌違14年再度創下破億票房佳績。終於達到1億票房導演陳玉勳感性表示：「就像『大濛』團隊精心製作了一架紙飛機，射出去之後，靠著許許多多人一起吹氣，才讓它一路飛到今天的破億，非常感謝所有觀眾的支持。」

電影「大濛」憑藉超強口碑持續發酵，在社群平台引起不少創舉，除了掀起「曬票根」風潮外，還帶起觀眾自發購票邀請陌生人一同進戲院觀影的罕見現象。

飾演「高金鐘」的劉冠廷則稱這趟旅程太奇幻，並表示：「高金鐘這個角色能帶給大家喘息的空間，讓我覺得好開心。」他也不忘向導演陳玉勳喊話，笑言自己會牢牢記住導演曾提過「若票房破億，會試著寫高金鐘的故事」。

男主角柯煒林為宣傳奔走港台兩地，依舊活力滿滿，他回憶起宣傳期間坦言：「真的感覺到自己被好好接住了，那是拍攝時預想不到的。」也形容這趟旅程尚未劃下句點：「有種感覺，這趟旅程並沒有真的結束。我相信『大濛』還是可以在世界各地到處開花，跟不同的觀眾見面。」

主演9m88則感動表示：「⁠有很多影迷因為這部電影來看了非常多次，跟他們見面的時候感覺他們眼神中的炙熱，才發現拍一部電影真的是一件非常具有使命感的事情！」她也談及拍攝「大濛」的收穫，回想阿霞看待事物的方式，坦言：「我更加相信，帶給身邊的人多一點溫柔，是一件美好的事情。」

電影「大濛」憑藉超強口碑持續發酵，於30日票房正式破億。圖／華文創提供
電影「大濛」憑藉超強口碑持續發酵，於30日票房正式破億。圖／華文創提供
電影「大濛」監製葉如芬（右）、李烈（中）及導演陳玉勳（左）被戲稱為電影界最強「福...
電影「大濛」監製葉如芬（右）、李烈（中）及導演陳玉勳（左）被戲稱為電影界最強「福祿壽」。圖／華文創提供
電影「大濛」憑藉超強口碑持續發酵，於30日票房正式破億。圖／華文創提供
電影「大濛」憑藉超強口碑持續發酵，於30日票房正式破億。圖／華文創提供

上一則

「營業中」再爆口角 姚元浩氣瘋怒嗆鬼鬼：真的想揍妳

延伸閱讀

長澤雅美閃婚暫別影壇 最後作品「鬼娃娃」票房亮眼

長澤雅美閃婚暫別影壇 最後作品「鬼娃娃」票房亮眼
觀影說劇╱為九把刀獻第一次 戴立忍露臉喊緊張

觀影說劇╱為九把刀獻第一次 戴立忍露臉喊緊張
2025年最差電影？「金剛不壞」票房崩 恐付不起演員片酬

2025年最差電影？「金剛不壞」票房崩 恐付不起演員片酬
2025年最差電影？柳岩「金剛不壞」上映48天票房70萬人民幣…

2025年最差電影？柳岩「金剛不壞」上映48天票房70萬人民幣…

熱門新聞

馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50

超人氣

更多 >
非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘
中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法

這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法
「陷阱屋」滅門案 亞裔補教女師與兩幼子遭夫殺害

「陷阱屋」滅門案 亞裔補教女師與兩幼子遭夫殺害