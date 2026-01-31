暌違14年再有金馬最佳劇情片賣破億票房 就是「大濛」

電影「大濛」憑藉超強口碑持續發酵，於30日票房正式破億。圖／華文創提供

去年金馬最佳劇情片得主「大濛」於30日票房正式破新台幣億元，成為2025年第5部票房破億的台灣電影，更是金馬獎最佳劇情片得主暌違14年再度創下破億票房佳績。終於達到1億票房導演陳玉勳感性表示：「就像『大濛』團隊精心製作了一架紙飛機，射出去之後，靠著許許多多人一起吹氣，才讓它一路飛到今天的破億，非常感謝所有觀眾的支持。」

電影「大濛」憑藉超強口碑持續發酵，在社群平台引起不少創舉，除了掀起「曬票根」風潮外，還帶起觀眾自發購票邀請陌生人一同進戲院觀影的罕見現象。

飾演「高金鐘」的劉冠廷則稱這趟旅程太奇幻，並表示：「高金鐘這個角色能帶給大家喘息的空間，讓我覺得好開心。」他也不忘向導演陳玉勳喊話，笑言自己會牢牢記住導演曾提過「若票房破億，會試著寫高金鐘的故事」。

男主角柯煒林為宣傳奔走港台兩地，依舊活力滿滿，他回憶起宣傳期間坦言：「真的感覺到自己被好好接住了，那是拍攝時預想不到的。」也形容這趟旅程尚未劃下句點：「有種感覺，這趟旅程並沒有真的結束。我相信『大濛』還是可以在世界各地到處開花，跟不同的觀眾見面。」