為上鏡暴瘦15斤 33歲楊紫黑長直髮造型魅力亮相

娛樂新聞組／即時報導
在新劇「生命樹」發布會上，33歲的楊紫以黑長直髮造型亮相，肩背線條利落，笑容明媚，粉絲大讚楊紫明艷動人，侃侃而談的樣子很有魅力；不過鮮少有人知道，這份驚艷是她在數月內科學減重15斤、並歷經188天高原嚴酷拍攝換來的。

綜合媒體報導，這些外形突破，全是為了生命樹」劇中扎根生命禁區的高原女警「白菊」。楊紫在專業營養師指導下，將飲食調整為水煮蛋、蒸煮魚、酪梨沙拉為主的科學結構，並堅持每日2小時彼拉提斯與拳擊訓練；減脂同時必須保留肌肉力量，以應付高海拔動作戲，避免健康透支。

「生命樹」以 1990 年代青海高原瑪治縣 為起點，講述女警白菊因正義感被調入巡山隊，與副縣長兼隊長多傑並肩打擊盜獵、盜採、保護野生動物與環境的故事。報導指出，角色所在的「戰場」，是海拔4800公尺的可可西里無人區。

報導指出，劇組在此實拍長達188天，楊紫全程素顏，坦然呈現高原紅、凍瘡等真實細節。在零下25℃的極寒中，親自完成槍戰、雪地追逐等高強度戲份，讓高原女警的粗糲與堅韌，從皮膚滲透至眼神。但記者會上的楊紫展現出截然不同的輕盈與真實，被問及與胡歌的合作時，她幽默表示，常糾結「叫胡歌哥還是胡哥」。

據悉，易胖體質的楊紫，早年曾因身材遭遇非議甚至被換角；這回她的「暴瘦」與「素顏」，掀起演員敬業精神與行業審美標準的討論。支持者認為，這是對職業的敬畏，用身體測量角色的專業體現；也有聲音擔心會加劇外表內卷。

