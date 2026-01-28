糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡
「這模糊的畫面，清晰的美貌…」有網友在北京三里屯和商場兩次偶遇大陸知名女星劉亦菲購物，儘管路透圖模糊，網友一致認可「糊圖也驚艷」，刷屏稱讚38歲的「神仙姐姐」狀態依舊出色，「五官清晰度像開了4K」、「白到反光」、「38歲比20歲更耐看」。
綜合媒體報導，1月28日至29日，劉亦菲接連現身北京三里屯LV旗艦店拍攝工作照，隔天又獨自逛商場買包；模糊路透圖中，她穿白色吊帶裙搭配西裝外套，身材纖瘦；粉絲們喊著「姐姐好美」時，她笑著揮手回應，讓人感受到她的親和力。
報導指出，劉亦菲一身休閒裝扮，引發「白到發光」、「生圖糊但五官精緻」等高頻讚歎，「濃顏系美貌自帶濾鏡」、「糊圖擋不住骨相」等評價成為共識，「糊圖也驚艷」的狀態更上微博熱搜。
當全網還在精修濾鏡瘋狂內巻時，劉亦菲卻用模糊到像「打馬賽克」的路透圖，證明什麼叫「濃顏系降維打擊」；更有網友對比她2025年底的公開活動狀態，直言：「健康勻稱的體態，才是對『白幼瘦』美學的溫柔反擊。」
劉亦菲2023年播出的「去有風的地方」，獲得極大反響，豆瓣評分達8.8，播放量破16億，不少觀眾喜歡劇中營造的「慢下來也很好」氛圍，至於主演的「玫瑰的故事」，她前5集就換了32套造型，被譽為「行走的衣櫥」。
