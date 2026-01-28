健身音量太大…鄰居抗議大咖歌手 他好奇：練唱沒聽到？

趙傳透露曾被鄰居抗議。記者林士傑／攝影

相隔4年，趙傳昨辦記者會，宣布5月23日在北流舉辦「給所有知道我名字的人」巡演，現場飆唱「我是一隻小小鳥」。他透露平常就很注重訓練，每周都會練嗓子，演出前也會提早到現場彩排，查看器材狀況，直呼「工欲善其事，必先利其器」。

此外，熱愛運動的他還會打籃球、健身，「每天只要一有空檔，就會進行重量訓練」，常常跟球場的年輕人打三對三鬥牛，「對我來說打球是鍛鍊，也是減輕壓力，透過打球可以更了解自己的身體狀況」，近來則因膝蓋受傷，降低打籃球的強度。

趙傳談到有次晚上9點多在家健身，使用器材的噪音引起鄰居抗議，遂把器材從臥室移到其他房間，他好奇問說「我練唱你們都沒聽到」，鄰居笑回「你唱歌我們會更開心」。

除了運動之外，64歲的他也執行嚴格的飲食控管，「中午一定要吃飽、晚上吃清淡」，體重在一年內從70公斤降到66公斤，不過每每開唱之前，他有獨家的儀式感：「開唱前一定要吃一大塊牛排 ，把自己當成正在比賽的運動員，用最好的狀態上場。」

至於歌迷期待的點歌環節，趙傳幽默自稱是始祖，「我早在30年前就開始玩了，只要歌迷喊得出來，我就敢唱」，保證會加進演出，門票於2月8日中午12點在KKTIX、全家FamiPort正式開賣，