張鈞甯拍打戲練到「想死」 導演男友：每個畫面都很美

記者廖福生／即時報導
張鈞甯。（記者林士傑／攝影）
張鈞甯。（記者林士傑／攝影）

張鈞甯與導演男友柯汶利合作新電影「匿殺」，昨兩人與片中演員侯詠薰一同出席媒體聯訪，張鈞甯為了該片體脂降到13，體重差不多持平，但她坦言當時吃非常多，每天都覺得好餓，早餐也是吃飯麵等澱粉，吃完飯還要睡1個半小時，睡前還要吃泡麵，「但因為那時候的訓練，我現在不太容易胖」。

片中張鈞甯以馬尾造型現身，是男友柯汶利的點子：「她那時候拍了很多運動廣告，可以看到她綁馬尾非常有魅力，是比較有力量感的女性角色。」張鈞甯坦言拍起來覺得變年輕了，「但每天揪著綁太緊真的會頭痛。」

至於張鈞甯哪個角度最好看，柯汶利放閃笑說整部片都很美啦！但他解釋：「每一個演員都有最好看的角度，還是要按照角色設計鏡頭，她有一場戲從車上跳下來，跟攝影師討論希望她有出場的鏡頭，那就很特別。」而雖然兩人中間隔著侯詠薰，但互動相當自然，也會隔空對話，柯汶利講話時張鈞甯更是盯著男友看，眼神中閃著愛意。

張鈞甯為角色苦練2個月武打，她直呼：「很想死」，但看到自己打戲非常滿意，「我每天早上都進行陳家班的基礎訓練，要劈一字馬還要在空中飛踢，下午還要進行自由搏擊訓練」。她笑說每天都全身酸痛，下床還用手把腳搬下床，「我基本上筋膜槍不離身，可以說是痛並快樂著」。

「匿殺」是侯詠薰首度拍攝電影，片中有動作畫面，還必須深潛，她坦言原本只會簡單的游泳，且第一天就是拍水戲，讓她印象深刻。另外還在試打戲時被真的冰桶砸頭，讓老闆張鈞甯當下趕緊拿冰塊冰敷救援。

電影「匿殺」在過年檔期上檔，張鈞甯與柯汶利笑說，若該片在台灣票房破億，會發雞排、珍奶答謝粉絲。而提到過年計畫，張鈞甯表示過年要拍新的電影，年夜飯都吃不到。侯詠薰也是要拍片，柯汶利則要回老家檳城陪家人，柯汶利笑說會包紅包給家人和張鈞甯。

柯汶利（左起）、侯詠薰、張鈞甯。（記者林士傑／攝影）
柯汶利（左起）、侯詠薰、張鈞甯。（記者林士傑／攝影）

霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
梁朝偉在德國拍片時，愛上當地的冰淇淋。(取材自微博)

吃不慣德國食物… 梁朝偉拍「寂靜的朋友」 自爆天天吃冰淇淋

2026-01-24 07:00

