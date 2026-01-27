張鈞甯拍打戲練到「想死」 導演男友：每個畫面都很美

張鈞甯。（記者林士傑／攝影）

張鈞甯與導演男友柯汶利合作新電影「匿殺」，昨兩人與片中演員侯詠薰一同出席媒體聯訪，張鈞甯為了該片體脂降到13，體重差不多持平，但她坦言當時吃非常多，每天都覺得好餓，早餐也是吃飯麵等澱粉，吃完飯還要睡1個半小時，睡前還要吃泡麵 ，「但因為那時候的訓練，我現在不太容易胖」。

影片來源：YouTube@GaragePlay 車庫娛樂

片中張鈞甯以馬尾造型現身，是男友柯汶利的點子：「她那時候拍了很多運動廣告，可以看到她綁馬尾非常有魅力，是比較有力量感的女性角色。」張鈞甯坦言拍起來覺得變年輕了，「但每天揪著綁太緊真的會頭痛。」

至於張鈞甯哪個角度最好看，柯汶利放閃笑說整部片都很美啦！但他解釋：「每一個演員都有最好看的角度，還是要按照角色設計鏡頭，她有一場戲從車上跳下來，跟攝影師討論希望她有出場的鏡頭，那就很特別。」而雖然兩人中間隔著侯詠薰，但互動相當自然，也會隔空對話，柯汶利講話時張鈞甯更是盯著男友看，眼神中閃著愛意。

張鈞甯為角色苦練2個月武打，她直呼：「很想死」，但看到自己打戲非常滿意，「我每天早上都進行陳家班的基礎訓練，要劈一字馬還要在空中飛踢，下午還要進行自由搏擊訓練」。她笑說每天都全身酸痛，下床還用手把腳搬下床，「我基本上筋膜槍不離身，可以說是痛並快樂著」。

「匿殺」是侯詠薰首度拍攝電影，片中有動作畫面，還必須深潛，她坦言原本只會簡單的游泳，且第一天就是拍水戲，讓她印象深刻。另外還在試打戲時被真的冰桶砸頭，讓老闆張鈞甯當下趕緊拿冰塊冰敷救援。