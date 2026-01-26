這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

我的頻道

世界新聞網馬雯婷／即時報導
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）
近幾個月來，傳聞不斷指出，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）有意追隨艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）與蘿西歐唐納（Rosie O’Donnell）等明星的腳步，離開美國、移居歐洲，而這些傳聞似乎絲毫未見消退的跡象。

據SHE FINDS報到，這位50歲的奧斯卡影后據稱仍然堅定希望離開洛杉磯，甚至離開整個美國。知情人士透露，她對此計畫感到相當「興奮」。

期待「離開洛杉磯的生活」

在2024年接受《好萊塢報導者》（The Hollywood Reporter）訪問時，裘莉形容洛杉磯缺乏「人性」，並解釋她之所以仍留在當地，只因孩子尚未成年。

她當時表示，「因為離婚的關係，我必須待在這裡，但等孩子們滿18歲後，我就可以離開了。當你有一個大家庭時，你會希望他們擁有隱私、平靜與安全。」

此後，多位知情人士也多次呼應此說法，指出《黑魔女》（Maleficent）女星「從未打算長期居住在洛杉磯」，多年來對當地生活一直感到不快。消息來源強調，她之所以留下，是因為孩子以及與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）的監護權安排。

一名消息人士先前告訴眾生相雜誌（People），「因為監護權協議，她別無選擇。」該人士補充，「她正在考慮幾個海外地點。一旦能離開洛杉磯，她會非常開心。」

對美國現況的感受

去年9月，裘莉在西班牙出席聖塞巴斯提安影展並宣傳新片《Couture》時，公開談到自己想要完全離開美國的念頭。她提及美國的政治動盪，尤其是在川普重返白宮後，並表示，「任何分裂或限制個人表達與自由的事情，我都認為是非常危險的。」

裘莉坦言，「此刻，我已經不認得自己的國家了。」她接著說，「我一直過著國際化的生活。我的家庭是國際化的。我的人生與世界觀，是平等且團結的。」

這位《古墓奇兵》（Tomb Raider）女星最後謹慎地補充，「我認為現在是非常嚴肅的時代，我們必須小心，不要隨意發言。所以在記者會上我會很小心。但這確實是一個非常、非常沉重的時刻。」

展望2026年及未來

這位育有六名子女的母親，長期以來一直表示，等與彼特所生的17歲雙胞胎，薇薇安・瑪雪蓮（Vivienne Marcheline）與諾克斯・雷昂（Knox Léon）滿18歲後，她就希望搬離美國。孩子的18歲生日將在7月12日到來，意味著她距離實現搬遷計畫已不遠。

不過，《瑪麗亞》（Maria）女星並未等到那一天才開始規畫，據報導，她已將位於洛杉磯的住宅掛牌出售。去年底，一名消息人士向《People》透露，該房產整修完成後，已開始讓符合資格的買家參觀。

另一名知情人士指出，「她已準備好迎接一個不再以洛杉磯為中心的人生。她對許多計畫感到興奮，整個人狀態非常好。她非常期待2026年以及之後能擁有的自由。」

歐洲似乎是她的首選落腳地，但《Without Blood》導演也曾提到，她有意居住在其他地方，包括柬埔寨。她於2002年從當地領養了長子麥道克斯（Maddox）。裘莉過去曾形容柬埔寨是「心中唯一能稱之為家的地方」。

