寇世勳淚別老友趙學煌 翁家明曝私下交情嘆「遺憾」

記者陳慧貞／即時報導
資深演員趙學煌在癱瘓病痛纏身26年後，10日凌晨病逝，享壽70歲，今（1╱25）上午家屬於台北市懷愛館景行樓一樓「至忠二廳」舉行追思會，靈堂前滿滿的鮮花，趙學煌意氣風發的帥照笑看人生，場面莊重、溫馨，不少演藝圈好友前來致意送最後一程，寇世勳上台說起老友頻頻拭淚，翁家明回憶昔日一起為港劇配音，還有組隊打棒球的日子，盼老友「一路好走」。

趙學煌追思會以天主教彌撒進行，寇世勳上台致詞悼念好友，提到20多年前得知趙學煌發生重大意外導致癱瘓，「我完全不敢相信會發生這個事情」，趙學煌對抗病魔26年，無數次進出醫院急救，是永遠的生命鬥士，不捨好友這些年受病痛折磨，更敬佩趙家人的悉心照顧，他懷念好友：「永遠與人為善，相信這也是他對妻子女兒愛的方式，請大家一起在心裡說一句：學煌一路好走。」

翁家明90年代曾與趙學煌演出瓊瑤劇「望夫崖」，他與妻俞小凡於該劇結緣交往，而趙學煌正巧演的是俞小凡的父親角色，不但如此，雙方除了合作戲也是中視基本演員，還一起參與不少港劇配音，還有共同熱愛的運動項目，「他是一壘手，我是投手，我們那時候常常一起打棒球。」翁家明說，曾在趙學煌出車禍住院時探望過，如今趙學煌離世，「老朋友走了，總是要過來看看他、送他最後一程，看到很多以往老朋友都來了 ，我想他應該會感到很開心，這些朋友都在這裡陪著他走完這最後一程。」盼珍惜身邊人、愛惜自己，避免遺憾發生，祈願老友一路好走。

