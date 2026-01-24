小女婿驟逝成生命巨慟 賴佩霞以靜心安頓悲傷

賴佩霞去年底演講前不久，小女婿驟然離世，讓她相當震撼與哀傷。(圖／大愛提供)

身為知名歌手與身心靈學習者賴佩霞 在經歷生命巨慟後，對此有了更深刻的體悟，在人生最難承受的時刻「語言不只是我們對別人說的話，更重要的是我們平常對自己說了什麼」。她靜心修習近40年，應大愛電視「人文講堂」之邀，以「靜心的力量」為題，分享她多年來如何透過轉念、靜心與非暴力溝通，在生命的無常之中，安頓自己，也陪伴他人。

這場演講對賴佩霞而言格外深刻。就在演講前不久，她的小女婿在家人毫無心理準備下驟然離世，突如其來的震撼與哀傷，難以言說，「我憤怒！為什麼這麼好的年輕人離開了」。

站在台上，她選擇不迴避這份痛，而是坦露自己最真實的內在狀態與靈性對話，分享多年來在混亂與困境中，反覆用來安頓自己的方法——回到自己，靜下來，看清念頭。

賴佩霞在演講中提到，每個人在壓力下心裡都住著一隻「黑猩猩」，這隻猩猩代表了情緒的本能反應，牠的出現是為了保護我們在叢林法則中生存，但若不夠熟悉牠，我們往往會討厭躁動或生氣的自己。透過靜心，我們能聽清楚黑猩猩到底在怕什麼，並將焦躁不安轉化為準備與關照的動力。她在節目中不僅親自示範透過呼吸平衡神經系統的方法，更分享了能解決內心衝突的「空椅對話」，藉由代表自己、對話對象以及站在生命高度的「大愛」3張椅子，進行情緒梳理與同理，進而長出強韌的韌性。

除了自身的體悟，賴佩霞也分享了對她影響深遠的作品，包括「教練」讓她學會放下控制並專注於「臨在」與陪伴，以及「我可能錯了」提醒她慢下腳步、承認自己不一定知道答案。她強調，靜心並非要壓抑內心的黑猩猩，而是要照亮牠眼中的真相，讓生活的混亂轉為輕盈，並在接受事實後，讓每一次的結束都成為開啟未知之門的起點。