霍諾德首次挑戰建築物選中台北101 親吐真實理由

記者陳穎／即時報導
艾力克斯霍諾德首次攀爬大型人造建築就是台北101。（中央社╱Netflix提供）
艾力克斯霍諾德首次攀爬大型人造建築就是台北101。（中央社╱Netflix提供）

美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101，他日前接受Netflix專訪時表示，台北101是一座「非常迷人、不可思議的建築」，其結構獨特且全程垂直，與自然岩壁截然不同。他指出，多數岩壁即使看似垂直，實際上仍帶有角度，但台北101幾乎是筆直向上，對攀登者而言是全新的體驗，也令人感到興奮。

對於徒手攀爬建築物與自然岩壁的差異，霍諾德認為心態上並無太大不同，核心都是高度專注、避免任何失誤；但在動作上，建築物的重複性更高，技巧難度相對較低，卻對體能消耗更大，因為必須長時間反覆使用相同肌群。他也坦言，這次挑戰中最難預測的並非天氣或材質，而是心理狀態，畢竟這是他首次攀爬大型人造建築。

霍諾德透露，要取得攀爬台北101這類指標性摩天大樓的許可相當不易，這次能夠成行，關鍵在於Netflix願意承擔風險，將挑戰包裝成一場具規模的全球直播活動。他也直言，若非結合媒體授權與大型製作，幾乎不可能獲得官方與業主同意。

霍諾德透露，早在2013年他曾勘查台北101，當時是為了電視節目做準備，雖然最後節目並未執行，但他當時就覺得101非常適合攀岩。他大讚「這棟建築簡直是為了攀岩而生」。霍諾德表示，台北101的結構非常適合攀爬，而杜拜哈里發塔因為外牆太滑，幾乎不可能攀爬上去。

此次直播節目也邀請多位重量級來賓共同參與，包括攀岩專家哈靈頓（Emily Harrington）、伍茲（Pete Woods）、NASA前工程師羅伯（Mark Rober），以及WWE明星羅林斯（Seth Rollins），從不同角度解析這場攸關生死的極限挑戰。主播鄧肯也坦言，這場直播與一般體育賽事截然不同，必須在戲劇張力與尊重風險之間取得平衡，向全球觀眾呈現這項前所未見的極限壯舉。

