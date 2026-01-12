長照悲歌…台男星中風罹癌住不起安養院 向外界募款求助

示意圖。(取自123RF)

資深演員趙學煌逝世，太太在他生前曾向演藝工會申請急難補助金，可惜補助還沒拿到，趙學煌便撒手人寰，資深媒體人陳玲玲先前在JET「新聞挖挖哇」透露，她近期訪視一名資深男演員，也是面臨長照 窘境，因為住不起安養院，目前只能向外界募款求助。

陳玲玲表示，該名男星曾經紅極一時，和姜厚任是同期演員，「我覺得很奇怪，他以前也是非常的紅，他也不花天酒地，怎麼會沒有錢，到現在他的太太也是癌症 ，他自己也是癌症加中風 」，她前去探訪時感到十分不捨，「因為小孩子也沒有賺錢，他就到安養院，安養院的錢付不下去了，那我們就幫他申請文化部的補助」。

但文化部的補助只是杯水車薪，根本補不了長照的錢坑，「他只好回家去，兒子也放棄工作照顧他，真的很辛苦，要靠大家募款來幫助他」，曾任演藝工會理事長的姜厚任感嘆，他曾成立演藝之家基金會，推動百一制，也就是成員捐出收入的百分之一來幫助弱勢藝人，「很可惜，工會是沒有公權力的，大家很難有共識，但如果有人能做成這件事情，我想這些問題都會解決」。