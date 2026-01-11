「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄，成為最近一年多以來北美周末票房首個四連冠得主。

據票房統計網站BoxOfficeMojo1月11日發佈的電影市場數據，36部影片北美周末票房（1月9日至11日）報收約9401萬美元，較前一周末減少約29%。

詹姆斯卡麥隆執導並聯合編劇的奇幻冒險動作片「阿凡達：火與燼」，自2025年12月19日亮相後穩居北美單日票房冠軍。隨著放映影廳數量開始減少，此番周末票房環比下跌48.6%，但仍以約2130萬美元在最新一期北美周末票房排行榜上一馬當先，其平均票房也在本期北美周末票房十強中再拔頭籌。該片北美票房現約3.43億美元，全球票房約12.31億美元。

1月9日上映的恐怖片「猩瘋血雨」（Primate）是本輪北美周末票房排名表現最好的新片，以約1130萬美元首映周末票房摘得亞軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.3、MTC評分61、爛番茄新鮮度78%（109評），CinemaScore打分為B-。

與「猩瘋血雨」同日亮相的「天劫倒數2：大遷徙」（Greenland 2：Migration），則以約850萬美元首映周末票房登上本期榜單第5位。這部科幻冒險動作片開畫反響平平，獲IMDb評分6.0、MTC評分49、爛番茄新鮮度58%（52評），CinemaScore打分為B-。

在新片衝擊和放映影廳數量持續減少影響下，另一個票房實力派「動物方城市2」（Zootopia 2）以約1010萬美元周末票房從上期榜單亞軍退居本輪排名第4位。自2025年11月26日首映至今，這部動畫片已在北美收穫約3.79億美元，全球票房高達16.58億美元。

此外，得益於放映影廳數量從兩位數擴至四位數，喜劇劇情片「開麥了嗎？」（Is This Thing On?）周末票房環比大漲888.9%，以約240萬美元從上期榜單第16名升至本輪排名第11位。該片由知名電影人布萊德利·庫珀執導並與威爾·阿奈特等共同主演，開畫反響不俗，獲IMDb評分7.1、MTC評分73、爛番茄新鮮度85%（143評）。

新的一周，動畫片「神犬查理」（Charlie the Wonderdog）、懸疑驚悚恐怖片「夜巡」（Night Patrol）、恐怖片「驚變28年：人骨聖殿」（28 Years Later：The Bone Temple）和傳記犯罪劇情片「死人開關」（Dead Man"s Wire）將於1月16日公映。