阿信巡演又摔了…驚悚畫面曝光 周渝民嚇呆

吳建豪(左)急忙拉起摔倒的阿信。圖／摘自小紅書

「F3」言承旭、吳建豪跟周渝民與新加入的五月天 阿信，9日起在大陸成都舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」巡演，今晚來到第3場，阿信疑似太過激動，轉圈時不慎捲到吳建豪的大衣，兩個人跌倒在地，畫面相當驚險。

當他們演唱「派對動物」加「離開地球表面」的組曲時，阿信和吳建豪正好合體，阿信一個興奮轉圈，腳就那麼剛好地捲進吳建豪的大衣衣角，重心不穩的他向後倒地，被牽扯其中的吳建豪也險些正臉撞擊地面。幸好雙方互相成為彼此的依靠，阿信摔得不重，吳建豪單手使出蠻力將他拉起，慶幸的是兩人離舞台設計的尖角有段距離，各自逃過一劫。

事後阿信連忙安慰F3跟觀眾不要緊張，聲稱「我們這次是有設計好的」，讓周渝民瞪大眼說：「故意設計這個橋段喔？真的讓別人的心撲通撲通地狂跳。」阿信跟吳建豪再次報平安說「今天真的什麼事都沒有」。

阿信上個月在「F✦FOREVER恆星之城」巡演上海站時，不慎墜落2米高的舞台，手部明顯撞到燈光設備流血，現場演出一度停擺。他結束演出後緊急接受檢查，幸好人無大礙，接連完成跟F3合體以及五月天的演唱會。