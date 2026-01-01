我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華女大學開始存退休金 24歲已達六位數

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為這辦會員

章若楠變心了？跨年晚會牽手張凌赫 私下卻和白敬亭「隔空放閃」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白敬亭發出自己看煙火的影片。(取材自微博)
白敬亭發出自己看煙火的影片。(取材自微博)

大陸演員章若楠白敬亭在電視劇「難哄」組CP，大受歡迎，戲外兩人更被不少粉絲懷疑「假戲真做」。日前，章若楠參加湖南衛視跨年晚會，她沒和白敬亭合體，反而牽手張凌赫大唱情歌，加上兩人默契十足，讓不少「難哄」劇迷難以接受，質疑「溫以凡變心了」。不過，有細心網友發現，其實章若楠與白敬亭當天在社交平台用同一首歌「隔空放閃」。

章若楠與白敬亭在「難哄」中細膩演繹的溫以凡與桑延的情感，引發觀眾強烈共鳴，一度成為現象級都市情感劇。戲外，兩人多次被拍到互動默契，例如短時間內接連發文、照片中出現名字首字母呼應等，令網友猜測兩人關係不一般。

近日，章若楠與張凌赫在湖南衛視跨年晚會上合唱周杰倫的「我落淚情緒零碎」，兩人全程緊扣手指的默契及眼神互動，被觀眾稱為「宿命感名場面」，並集體喊話導演「遞劇本」，提議兩人演繹校園暗戀。

不過，「難哄」CP粉看到這畫面不高興了，甚至質疑「溫以凡變心了」。

但當天有眼尖網友發現，章若楠跨年當天在助理微博發出的影片，使用梁靜茹「給未來的自己」一曲當背景音樂，影片內容是她穿著表演禮服朝鏡頭甜笑。沒想到的是，當晚她登台表演時，白敬亭同步發出自己看煙火的影片，而影片背景音樂竟也是「給未來的自己」。兩人行徑被解讀為放閃行為，引爆全網。

據悉，兩人選用的歌曲片段包含「我不放棄愛的勇氣」、「未來的自己能否笑著哭泣」等歌詞，結合視頻畫面，不少網友認為兩人傳遞了對未來的共同期許與情感聯想。相關話題引發熱議。

章若楠(左)在跨年晚會上合體張凌赫唱情歌。(取材自微博)
章若楠(左)在跨年晚會上合體張凌赫唱情歌。(取材自微博)

章若楠 白敬亭 跨年

上一則

劈頭就罵導演笨 喜劇演員吉維蔡斯紀錄片揭嗆辣本性

延伸閱讀

鄧超跨年表演認「未發揮最好」發文道歉…愛妻孫儷「一句話」被讚真甜

鄧超跨年表演認「未發揮最好」發文道歉…愛妻孫儷「一句話」被讚真甜
各大衛視跨年晚會盤點：唱將、跨界混搭、城市IP特色

各大衛視跨年晚會盤點：唱將、跨界混搭、城市IP特色
跨年夜直播下跪求婚 李川在上億人面前弄哭她

跨年夜直播下跪求婚 李川在上億人面前弄哭她
物價壓力牽動選票 川普簽署公告3家具關稅延後1年上調

物價壓力牽動選票 川普簽署公告3家具關稅延後1年上調

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00

超人氣

更多 >
福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」
公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境