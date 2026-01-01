章若楠變心了？跨年晚會牽手張凌赫 私下卻和白敬亭「隔空放閃」

白敬亭發出自己看煙火的影片。(取材自微博)

大陸演員章若楠 與白敬亭 在電視劇「難哄」組CP，大受歡迎，戲外兩人更被不少粉絲懷疑「假戲真做」。日前，章若楠參加湖南衛視跨年 晚會，她沒和白敬亭合體，反而牽手張凌赫大唱情歌，加上兩人默契十足，讓不少「難哄」劇迷難以接受，質疑「溫以凡變心了」。不過，有細心網友發現，其實章若楠與白敬亭當天在社交平台用同一首歌「隔空放閃」。

章若楠與白敬亭在「難哄」中細膩演繹的溫以凡與桑延的情感，引發觀眾強烈共鳴，一度成為現象級都市情感劇。戲外，兩人多次被拍到互動默契，例如短時間內接連發文、照片中出現名字首字母呼應等，令網友猜測兩人關係不一般。

近日，章若楠與張凌赫在湖南衛視跨年晚會上合唱周杰倫的「我落淚情緒零碎」，兩人全程緊扣手指的默契及眼神互動，被觀眾稱為「宿命感名場面」，並集體喊話導演「遞劇本」，提議兩人演繹校園暗戀。

不過，「難哄」CP粉看到這畫面不高興了，甚至質疑「溫以凡變心了」。

但當天有眼尖網友發現，章若楠跨年當天在助理微博發出的影片，使用梁靜茹「給未來的自己」一曲當背景音樂，影片內容是她穿著表演禮服朝鏡頭甜笑。沒想到的是，當晚她登台表演時，白敬亭同步發出自己看煙火的影片，而影片背景音樂竟也是「給未來的自己」。兩人行徑被解讀為放閃行為，引爆全網。