古巨基時隔5年升格2寶爸 57歲愛妻「超高齡」迎第二胎

記者陳穎／即時報導
古巨基（左）和妻小的照片。圖／摘自臉書
古巨基（左）和妻小的照片。圖／摘自臉書

53歲港星古巨基與太太陳英雪(Lorraine)元旦驚喜報喜，正式宣布再度升格為父母，為兒子Kuson迎來弟弟，一家四口喜迎新成員。古巨基在社群平台感性發文表示，這是屬於他們一家在2025年最感動的禮物，特別選在迎接2026年的新開始，與大家分享這份喜悅。

古巨基透露，其實兒子很早就多次向爸媽表達，希望能有弟弟或妹妹相伴成長。由於他與太太本身都擁有兄弟姊妹，因此深知手足之情的重要性，「長大成人後，兄弟姊妹能夠互相照應、互相分擔，這份情感非常珍貴。畢竟父母只能陪孩子走過人生的一段路，往後更多時候，是兄弟姊妹彼此陪伴。」

他也感恩地寫下「願望成真」，開心表示Kuson已正式成為哥哥，並期盼兄弟倆未來能夠相親相愛、彼此扶持，「我會繼續努力，做一個好丈夫、好爸爸。」

古巨基的妻子陳英雪比他年長4歲，於2020年以52歲高齡誕下長子Kuson，當時便引發外界高度關注。如今相隔多年再度報喜，2025年以57歲的超高齡順利迎來第二胎，再次為家庭添上新成員，也讓不少粉絲又驚又喜，紛紛獻上祝福。

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00

