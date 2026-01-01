古巨基時隔5年升格2寶爸 57歲愛妻「超高齡」迎第二胎

古巨基（左）和妻小的照片。圖／摘自臉書

53歲港星古巨基與太太陳英雪(Lorraine)元旦驚喜報喜，正式宣布再度升格為父母，為兒子Kuson迎來弟弟，一家四口喜迎新成員。古巨基在社群平台感性發文表示，這是屬於他們一家在2025年最感動的禮物，特別選在迎接2026年的新開始，與大家分享這份喜悅。

古巨基透露，其實兒子很早就多次向爸媽表達，希望能有弟弟或妹妹相伴成長。由於他與太太本身都擁有兄弟姊妹，因此深知手足之情的重要性，「長大成人後，兄弟姊妹能夠互相照應、互相分擔，這份情感非常珍貴。畢竟父母只能陪孩子走過人生的一段路，往後更多時候，是兄弟姊妹彼此陪伴。」

他也感恩地寫下「願望成真」，開心表示Kuson已正式成為哥哥，並期盼兄弟倆未來能夠相親相愛、彼此扶持，「我會繼續努力，做一個好丈夫、好爸爸。」

古巨基的妻子陳英雪比他年長4歲，於2020年以52歲高齡誕下長子Kuson，當時便引發外界高度關注。如今相隔多年再度報喜，2025年以57歲的超高齡順利迎來第二胎，再次為家庭添上新成員，也讓不少粉絲又驚又喜，紛紛獻上祝福。