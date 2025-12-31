我的頻道

林俊傑公開認愛後首發聲…洩遭組織預謀抹黑傷害所愛的人

記者許晉榮／即時報導
林俊傑在2025年最後一天發表內心感言。圖／摘自IG
林俊傑在2025年最後一天發表內心感言。圖／摘自IG

出道22年的金曲歌王JJ林俊傑，29日忽然在社群平台公開認愛，間接承認與24歲廣東網紅「七七」（Annalisa）熱戀ing，引發網路熱議。事隔2天，JJ於2025年最後一天再度發聲，針對巡演告一段落發表長文，也被視為公開戀情後的最新發言。

JJ坦言，2025年除了音樂里程碑，也帶來不少考驗，面對舞台之外的討論，他語重心長說：「我在舞台之外的生活，音樂被侵入性的審查和刻意冒犯。當我的團隊在驗證一些事件時，我一直保持不清，結果這是預謀和協調的抹黑活動。虛假敘述傳播，台詞交叉，對我愛的人和我自己造成傷害，包括站在我身邊的粉絲。很遺憾，由於這場混亂，我無法自由地與我的朋友和粉絲分享生活近況。」

他還說：「不管怎樣，我很感恩現在的我有更多的清楚，也想提醒每一位真心關心我的朋友，當面對網路上情緒上帶來的討論與分裂的敘述時，請保持清楚的頭腦，不必被困在別人寫的故事裡。我們可以選擇向前走，我想對自己說，也對每個人儘管掙扎仍然勇往直前，願我們永遠不會忘記自己是怎麼走過來的，並且保持溫柔善良。願我們都能學會遠離毫無意義的網絡耗盡，守護內心的平靜與穩定，把能量放在真正重要的地方，好好照自己，過好每一天。新的一年，新的開始。新年快樂！」

林俊傑（右二）日前發表幫媽媽慶生照。圖／摘自IG
林俊傑（右二）日前發表幫媽媽慶生照。圖／摘自IG

