韓女團aespa紅白少一人 寧寧因流感確定辭演

韓國4人女子團體aespa。美聯社

韓國4人女子團體aespa將參加31日舉行的第76屆紅白歌唱大賽，但aespa今天在日文版官方網站宣布，中國籍成員寧寧因為「感染流感 」，將缺席紅白。

官網開頭指出，「關於aespa成員寧寧在社群媒體 發布的內容，我們收到了許多指正。該貼文沒有任何特定目的或意圖，但確實引發各種擔憂，今後我們將更為謹慎。」

貼文接著說，「現在寧寧身體狀況持續不佳，經醫院診察後確認感染流感，醫師判斷需要充分休養與靜養。本公司已經向NHK提出申請，這次紅白歌唱大賽將由Karina、Giselle與Winter等3名成員出演」，並表示「在如此接近的時間才通知大家，對此深表歉意，請各位理解。」

寧寧之前也曾因身體不適，缺席在韓國的紅毯活動。

aespa於2020年出道，由韓籍的Karina、Winter，中國籍的寧寧與日籍的Giselle組成。寧寧過去曾在對粉絲聊天的「泡泡」付費應用平台上發布一張蘑菇雲形狀的燈具照片，並用英文寫道：「買了可愛的燈，大家覺得怎麼樣？」

此事引發批評，有人認為是在褻瀆原爆受害者。aespa出演紅白的消息傳出後，引發部分日本民眾抗議。網路上甚至發起要求取消aespa紅白出場的連署。不過，NHK專務理事山名啓雄在參議院 總務委員會上表示，他認為aespa的出場沒有問題。

如今，寧寧主動因為身體因素辭演，NHK也在官網宣布，「原定出演第76屆紅白歌唱大賽的aespa，因成員寧寧身體不適，將由不含寧寧在內的3名成員出演。」