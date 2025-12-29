我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：中國欲突破第一島鏈封鎖 台灣命運與美日交織

烏克蘭盼美國承諾安全擔保50年 川普只願提供15年

譚松韻首次挑戰仙俠劇和他糾纏三世 趙麗穎實現10年約定

記者陳慧貞／即時報導
侯明昊在「逍遙」劇中飾演萬妖之王「紅燁」。圖／iQIYI提供
侯明昊在「逍遙」劇中飾演萬妖之王「紅燁」。圖／iQIYI提供

由譚松韻、侯明昊領銜主演的奇幻仙俠劇「逍遙」，日前於愛奇藝國際站開播，該劇不僅是譚松韻出道以來首度挑戰仙俠題材，也集結實力與話題兼具的製作班底，由「狂飆」導演徐紀周執導，並邀來趙麗穎驚喜客串，首播便引發討論，今(29日)更登上愛奇藝國際版熱播第一名，聲量與關注度持續攀升。

「逍遙」以人族與妖族圍繞「玉醴神泉」所引發的紛爭為主線，譚松韻、侯明昊譜出人妖殊途三世情緣。劇中一人分飾靈動俏皮的肖瑤，以及前世背負家國責任的寧安公主，譚松韻第一次接拍仙俠題材，戲裡有不少特效，拍攝時必須發揮想像力，對她來說不難，但要維持在角色情緒中最難，她笑說：「一開始看到侯明昊展現瞬移法術時，我都會忍不住想笑場。」表示「肖瑤」最吸引人之處在於善良又靠譜，能勇敢地說出「若我無能，遇佛燒香；若我有力，遇魔殺光。」不因慾望而忘掉本心。

在「大夢歸離」中扮演大妖的侯明昊，這次化身為萬妖之王，紅瞳加上隨步擺動的紅袍，霸氣十足，讓網友大讚，侯明昊在大妖賽道上「殺瘋了」。 提起與譚松韻的合作，侯明昊大讚和對方有默契，「她在處理角色時，偶爾會在恍惚間以為這一切是真實發生的，她的表演帶動了我，讓我有一些意料之外的情感表現。」

譚松韻、侯明昊昨晚（28日）也上線陪看第6集以及第9集精彩片段直播，劇裡兩人的情感逐漸展開，戲外兩人合唱林俊傑的「修煉愛情」互動超甜。提到彼此印象，侯明昊毫不猶豫地說：「她是花仙子、小花妖，她就像是向日葵，能給人溫暖力量，要是妖王想嗑瓜子還可以隨時揪兩下解饞。」逗樂譚松韻。譚松韻則形容侯明昊像溫柔的小獅子，看起來文質彬彬，但內心很有擔當。

此外，該劇還有驚喜卡司，導演徐紀周透露，趙麗穎的加入源於兩人10年前拍攝「胭脂」時的約定，由於「逍遙」是他首次執導的古裝劇，趙麗穎得知後便主動相助，配合劇組延期開機，並在拍攝現場分享古裝拍攝經驗，展現十足義氣。還有老戲骨金士傑也受邀客串飾演「天晟皇帝」，為人妖兩族的衝突拉開序幕。

甜虐交織的「逍遙」正於愛奇藝國際站熱播中；而由侯明昊、娜扎主演的宅門恩怨新作「玉茗茶骨」，也將於今（12/29）愛奇藝國際站首播。

譚松韻在「逍遙」劇中飾演人族少女「肖瑤」。圖／iQIYI提供
譚松韻在「逍遙」劇中飾演人族少女「肖瑤」。圖／iQIYI提供
譚松韻(左)、侯明昊在「逍遙」劇中譜三世情緣。圖／iQIYI提供
譚松韻(左)、侯明昊在「逍遙」劇中譜三世情緣。圖／iQIYI提供
趙麗穎驚喜演出「逍遙」，化身絕美反派實現10年前約定。圖／iQIYI提供
趙麗穎驚喜演出「逍遙」，化身絕美反派實現10年前約定。圖／iQIYI提供
金士傑在「逍遙」劇中扮演人族代表 「天晟皇帝」。圖／iQIYI提供
金士傑在「逍遙」劇中扮演人族代表 「天晟皇帝」。圖／iQIYI提供

趙麗穎

上一則

歌王林俊傑出道22年首認愛 女友七七搭上媽媽肩浮上檯面

下一則

韓女團aespa紅白少一人 寧寧因流感確定辭演

延伸閱讀

歐豪連發三喜訊 暗自追隨「伯樂」謝霆鋒腳步

歐豪連發三喜訊 暗自追隨「伯樂」謝霆鋒腳步
短髮+幹部衫褲 帥氣趙麗穎電暈粉絲

短髮+幹部衫褲 帥氣趙麗穎電暈粉絲
為十年之約跨刀「逍遙」 趙麗穎9個字盡顯俠女氣魄

為十年之約跨刀「逍遙」 趙麗穎9個字盡顯俠女氣魄
超短髮趙麗穎 穿上體制內服飾 害羞捂臉火出圈

超短髮趙麗穎 穿上體制內服飾 害羞捂臉火出圈

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
2004年2月時碧姬芭杜的照片。（路透）

性感巨星碧姬芭杜驚傳離世 享耆壽91歲 馬克宏悼念：緬懷這位世紀傳奇

2025-12-28 06:34

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備
舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用

舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用
中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期