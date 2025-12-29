譚松韻首次挑戰仙俠劇和他糾纏三世 趙麗穎實現10年約定

侯明昊在「逍遙」劇中飾演萬妖之王「紅燁」。圖／iQIYI提供

由譚松韻、侯明昊領銜主演的奇幻仙俠劇「逍遙」，日前於愛奇藝國際站開播，該劇不僅是譚松韻出道以來首度挑戰仙俠題材，也集結實力與話題兼具的製作班底，由「狂飆」導演徐紀周執導，並邀來趙麗穎 驚喜客串，首播便引發討論，今(29日)更登上愛奇藝國際版熱播第一名，聲量與關注度持續攀升。

「逍遙」以人族與妖族圍繞「玉醴神泉」所引發的紛爭為主線，譚松韻、侯明昊譜出人妖殊途三世情緣。劇中一人分飾靈動俏皮的肖瑤，以及前世背負家國責任的寧安公主，譚松韻第一次接拍仙俠題材，戲裡有不少特效，拍攝時必須發揮想像力，對她來說不難，但要維持在角色情緒中最難，她笑說：「一開始看到侯明昊展現瞬移法術時，我都會忍不住想笑場。」表示「肖瑤」最吸引人之處在於善良又靠譜，能勇敢地說出「若我無能，遇佛燒香；若我有力，遇魔殺光。」不因慾望而忘掉本心。

在「大夢歸離」中扮演大妖的侯明昊，這次化身為萬妖之王，紅瞳加上隨步擺動的紅袍，霸氣十足，讓網友大讚，侯明昊在大妖賽道上「殺瘋了」。 提起與譚松韻的合作，侯明昊大讚和對方有默契，「她在處理角色時，偶爾會在恍惚間以為這一切是真實發生的，她的表演帶動了我，讓我有一些意料之外的情感表現。」

譚松韻、侯明昊昨晚（28日）也上線陪看第6集以及第9集精彩片段直播，劇裡兩人的情感逐漸展開，戲外兩人合唱林俊傑的「修煉愛情」互動超甜。提到彼此印象，侯明昊毫不猶豫地說：「她是花仙子、小花妖，她就像是向日葵，能給人溫暖力量，要是妖王想嗑瓜子還可以隨時揪兩下解饞。」逗樂譚松韻。譚松韻則形容侯明昊像溫柔的小獅子，看起來文質彬彬，但內心很有擔當。

此外，該劇還有驚喜卡司，導演徐紀周透露，趙麗穎的加入源於兩人10年前拍攝「胭脂」時的約定，由於「逍遙」是他首次執導的古裝劇，趙麗穎得知後便主動相助，配合劇組延期開機，並在拍攝現場分享古裝拍攝經驗，展現十足義氣。還有老戲骨金士傑也受邀客串飾演「天晟皇帝」，為人妖兩族的衝突拉開序幕。