66歲「最強岳母」為變美拉皮 粉絲驚呆判若兩人

記者李姿瑩／即時報導
萁媽之前因為皮膚鬆垮（左）求助醫生，手術後第三天就公開成果。圖／陽光璨亮生醫提供
萁媽之前因為皮膚鬆垮（左）求助醫生，手術後第三天就公開成果。圖／陽光璨亮生醫提供

藝人黃鐙輝岳母、有「地表最強岳母」封號的萁媽，個性直率，很受粉絲歡迎。最近她出現在攝影棚錄影時，引起眾人一陣驚呼：「那是萁媽？水噹噹耶！」原來剛做完拉皮手術不久就跑去日本旅遊的萁媽，碰到不少日本人稱讚她「卡哇伊」，她開心的說，未來有機會嫁到日本也不錯。

66歲的萁媽在許聖梅主持的「危機女王」節目展現她的拉皮手術成果，和之前老態的模樣判若兩人。她說自己現在經常照鏡子，看到自己變美了，就會開心笑不停。她提到自己之前為了健康努力減重，雖然成功瘦下來，但臉部皮膚鬆垮狀態很差。她想去做拉皮手術，但女兒萁萁反對，擔心沒做好會變成「狐狸」、「蛇精」。

萁媽的朋友70多歲也想拉皮，她先推薦朋友去做手術，看見朋友手術很成功，萁媽也決定去拉皮。手術第三天她就很開心地直播跟粉絲分享「成果」，第六天就赴日旅遊，一路上都有不少人稱讚她「卡哇伊」，還跟她要聯繫方式，被男生搭訕的感覺讓萁媽少女心大爆發。她說家人不反對她談戀愛，但反對她再婚。她開玩笑說：「可能是怕有人來分財產啦！」

醫生表示，萁媽做的是獨家「洋蔥式輪廓線拉皮」，手術主要是把皮膚的每一層都拉到，包括表皮、真皮、皮下組織、筋膜，針對筋膜層修剪和拉緊，多餘的脂肪也要去除。「沿著臉部的構造加強筋膜重建向上拉皮，整個人就會年輕許多。」

萁媽拉皮之後變成了美少女，桃花朵朵開。圖／陽光璨亮生醫提供
萁媽拉皮之後變成了美少女，桃花朵朵開。圖／陽光璨亮生醫提供

