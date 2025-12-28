成伴奏樂團…五月天團員不忍了 嗆爆阿信心聲全曝光

我的頻道

記者林士傑／即時報導
五月天在台中挑戰9天辦6場「回到那一天」巡演。(圖／相信音樂提供)
五月天在台中挑戰9天辦6場「回到那一天」巡演。(圖／相信音樂提供)

五月天昨起在台中洲際棒球場，挑戰9天辦6場「回到那一天」巡演，今晚來到第2場，主唱阿信、吉他手石頭與怪獸、貝斯手瑪莎、鼓手冠佑依舊活力滿滿，阿信還用台語虧2.5萬名粉絲的尖叫聲不夠有力，打趣稱要唱少一點「放你們去吃宵夜」。

他們搭上跑車前往延伸舞台，帶來「終結孤單」、「有些事現在不做一輩子都不會做了」等歌曲，石頭被阿信不同以往的舉動嚇了一跳，「阿信剛剛坐在前座，甚至還想開車，之前從來沒有過」，笑稱今晚會脫稿演出，有可能唱到天亮，阿信立刻回絕「不可能」。

分身乏術的阿信近來有新身分，和言承旭、吳建豪、周渝民共組「F✦FOREVER」，今晚向團員開玩笑抱怨「不能因為我組了別團，就覺得不跟我同一團」，怪獸火力全開虧爆「我們就是你的伴奏團」。既然如此，阿信便以「快樂小夥伴」介紹團員，又被怪獸吐槽「不要隨便定義我們的心情」，一來一往逗笑全場。

阿信舉周杰倫的快樂小夥伴為例，「你脫離掌控，杰倫講話，小夥伴可以有這麼多意見嗎」，直指怪獸不再是小夥伴。隨後話鋒一轉，阿信談到大家以前常去山上泡溫泉，看過好幾次石頭的內褲，石頭則以夥伴形容「小石頭」，怪獸把握機會嗆「你叫他小夥伴，你又控制不住他」。

阿信發現怪獸砲火連連，笑說「你們是要排擠我，還是互相排擠」，怪獸妙回：「我們每個人都是大人，不要隨便把我們湊成一個團。」讓人不禁聯想到近日的F4風波。

五月天 周杰倫

法國傳奇女星碧姬芭杜辭世 各界反應一覽

