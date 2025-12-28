ENERGY TORO為「兒子」YTO開設計展 義賣周邊送暖浪浪

TORO郭葦昀(左)舉辦「YTO『偷偷相遇』藍色王國迷你展& POP-UP STORE」，與粉絲近距離接觸。(圖／讀者提供)

台灣男團ENERGY成員TORO郭葦昀昨首度以個人 IP「YTO 」（綽號：阿偷）在台中驛鐵道文化園區舉辦實體展覽與快閃店「YTO『偷偷相遇』藍色王國迷你展& POP-UP STORE」，展出TORO出道20年來的珍貴創作手稿，更吸引全台及海外粉絲帶著百件應援物到場力挺，TORO也驚喜現身與粉絲近距離互動。

值得關注的是，TORO這次特別找來昔日「台風」戰友「小村」（林衍村）攜手合作，兩人因公益與品牌開發再度聚首。為了響應歲末暖流，TORO與「財團法人流浪動物之家基金會」深度合作，推出包括豆腐 貓砂、貓罐頭、逗貓棒等限定周邊，並印上YTO標誌祝福毛孩「年年有餘」。主辦單位Be come true承諾，本次周邊販售的部分盈餘將捐助基金會，讓歌迷的愛轉化為守護流浪動物的力量。

YTO是一隻圓滾滾的藍色小魚，起源於2003年TORO出版第一本書「打開鮪魚罐頭」中手繪的角色，20年來被粉絲認定是TORO的「兒子」和精神象徵，累積了大量延伸創作。

本次展覽特別規畫「藍色王國」藝廊空間，首度公開TORO的親筆手稿，更向全球歌迷徵集自製應援小物，目前展場已被上百件作品「擠爆」，見證了TORO與粉絲之間深厚的鐵粉情誼。