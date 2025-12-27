我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

再晚就沒命…王宇婕盲腸破裂膿流子宮 友人：差點失去她

記者趙大智／即時報導
蕭瑤（左起）、乾媽和王宇婕共度耶誕。圖／摘自臉書
蕭瑤（左起）、乾媽和王宇婕共度耶誕。圖／摘自臉書

44歲王宇婕上周六（12/20）進了台北榮總醫院，原本以為只是胃食道逆流，一忍再忍，拖到最後進急診室經診斷其實是盲腸炎，且盲腸已經破裂，膿都流到子宮，變成腹膜炎，再過半天就要休克。友人知道後嚇到發抖，想罵她又不捨得，慶幸千鈞一髮，大嘆：「差一點我們就沒有宇婕了！」而穩交14年的會計師男友一路陪伴，值得了。

王宇婕昨晚未提病因，輕描淡寫寫了這段「特別」經歷，但有種劫後重生感。尤其昨晚耶誕夜能跟媽媽蕭瑤、哥哥、乾媽、好友們「能好好坐在一起吃飯」，覺得十分珍貴。

該說8點檔女星格外能忍？王宇婕先去東京旅遊4天，在當地就已經不舒服，回台灣胃都痛到爬不來，但一直以為就是胃作怪，之後才先去診所照超音波，沒照出哪裡有異狀，抽血報告白血球破10萬屬於異常，她還是沒有進一步治療動作。

上周六王宇婕再也受不了直奔北榮急診室，這才發現「歹誌大條了」。據友人轉述，急診判斷她要馬上開刀，但周六醫師休息，幸好最後有醫師來開刀，而那時她盲腸已破，膿都流到子宮，變成腹膜炎，難怪她事後會說「事情比我想的嚴重得多」。

經過這次，王宇婕以自身慘痛經驗勸大家：「有些痛、有些不舒服，不要再硬撐、不要再跟自己說沒事啦。身體其實一直在發訊息，只是我們有沒有願意好好聽。」而手術後恢復很快，隔天就能下床走動，目前已能正常生活。

王宇婕發文：

今年的聖誕節，對我來說很特別。

聖誕節前夕，我開了一個手術。

說起來其實很幸運——

日本回來沒幾天，身體不舒服，本來一直以為只是胃的問題，忍一忍就好。

結果 20 號進了急診，當天立刻開刀，才發現事情比我想的嚴重得多。

這次真的學到一件很重要的事：

有些痛、有些不舒服，不要再硬撐、不要再跟自己說「沒事啦」。

身體其實一直在發訊息，只是我們有沒有願意好好聽。

很感恩的是，一切都在聖誕節前夕順利解決了。

23 號出院，剛好可以跟家人一起過聖誕節。

真的想特別謝謝榮總的醫療團隊，

還有雷醫師。

手術後恢復得比我想像中好，隔天就能下床走動，出院後除了不能提重物，幾乎可以正常生活，甚至也完成了早就答應好的工作。

真的只有滿滿的感謝。

聖誕節一直是我和哥哥最喜歡的節日。

不管多忙，都希望能跟家人一起過。

今年，更是。雖然只是很簡單的聚會，但那份「能好好坐在一起吃飯」的感覺，真的很珍貴。

想在這個節日，祝福大家

在年底迎接新的一年，

身體健康、平安，

慢慢走出不安、走出不開心，

也走向更好的自己。

聖誕節快樂。

年尾了，願我們都能開開心心，迎接新的日子

王宇婕（中）今年格外珍惜能跟親友共度耶誕節。圖／摘自臉書
王宇婕（中）今年格外珍惜能跟親友共度耶誕節。圖／摘自臉書
王宇婕差點小命沒了。圖／摘自臉書
王宇婕差點小命沒了。圖／摘自臉書
王宇婕忍功一流差點出大事。圖／摘自臉書
王宇婕忍功一流差點出大事。圖／摘自臉書

聖誕節 日本

上一則

直擊／五月天阿信摔傷6天露面了 包OK蹦認「敲到腦袋」

下一則

深夜強震 李聖傑小巨蛋慶功到一半 天搖地動中斷訪問

延伸閱讀

布碌崙、皇后區聖誕接連傳火災 疑為電單車鋰電池與垃圾桶起火

布碌崙、皇后區聖誕接連傳火災 疑為電單車鋰電池與垃圾桶起火
聖誕老人可望眷臨 史坦普下周挑戰7,000點里程碑

聖誕老人可望眷臨 史坦普下周挑戰7,000點里程碑
聖誕次日「節禮日」 從酬謝僕人變享樂購物日

聖誕次日「節禮日」 從酬謝僕人變享樂購物日
南加主流商圈聖誕節冷清清 華人商圈人氣旺

南加主流商圈聖誕節冷清清 華人商圈人氣旺

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54

超人氣

更多 >
告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則
3生肖家運、事業運雙旺…龍撐起一片天 羊照亮全家

3生肖家運、事業運雙旺…龍撐起一片天 羊照亮全家
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感