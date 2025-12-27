再晚就沒命…王宇婕盲腸破裂膿流子宮 友人：差點失去她

蕭瑤（左起）、乾媽和王宇婕共度耶誕。圖／摘自臉書

44歲王宇婕上周六（12/20）進了台北榮總醫院，原本以為只是胃食道逆流，一忍再忍，拖到最後進急診室經診斷其實是盲腸炎，且盲腸已經破裂，膿都流到子宮，變成腹膜炎，再過半天就要休克。友人知道後嚇到發抖，想罵她又不捨得，慶幸千鈞一髮，大嘆：「差一點我們就沒有宇婕了！」而穩交14年的會計師男友一路陪伴，值得了。

王宇婕昨晚未提病因，輕描淡寫寫了這段「特別」經歷，但有種劫後重生感。尤其昨晚耶誕夜能跟媽媽蕭瑤、哥哥、乾媽、好友們「能好好坐在一起吃飯」，覺得十分珍貴。

該說8點檔女星格外能忍？王宇婕先去東京旅遊4天，在當地就已經不舒服，回台灣胃都痛到爬不來，但一直以為就是胃作怪，之後才先去診所照超音波，沒照出哪裡有異狀，抽血報告白血球破10萬屬於異常，她還是沒有進一步治療動作。

上周六王宇婕再也受不了直奔北榮急診室，這才發現「歹誌大條了」。據友人轉述，急診判斷她要馬上開刀，但周六醫師休息，幸好最後有醫師來開刀，而那時她盲腸已破，膿都流到子宮，變成腹膜炎，難怪她事後會說「事情比我想的嚴重得多」。

經過這次，王宇婕以自身慘痛經驗勸大家：「有些痛、有些不舒服，不要再硬撐、不要再跟自己說沒事啦。身體其實一直在發訊息，只是我們有沒有願意好好聽。」而手術後恢復很快，隔天就能下床走動，目前已能正常生活。

王宇婕發文：

今年的聖誕節 ，對我來說很特別。

聖誕節前夕，我開了一個手術。

說起來其實很幸運——

從日本 回來沒幾天，身體不舒服，本來一直以為只是胃的問題，忍一忍就好。

結果 20 號進了急診，當天立刻開刀，才發現事情比我想的嚴重得多。

這次真的學到一件很重要的事：

有些痛、有些不舒服，不要再硬撐、不要再跟自己說「沒事啦」。

身體其實一直在發訊息，只是我們有沒有願意好好聽。

很感恩的是，一切都在聖誕節前夕順利解決了。

23 號出院，剛好可以跟家人一起過聖誕節。

真的想特別謝謝榮總的醫療團隊，

還有雷醫師。

手術後恢復得比我想像中好，隔天就能下床走動，出院後除了不能提重物，幾乎可以正常生活，甚至也完成了早就答應好的工作。

真的只有滿滿的感謝。

聖誕節一直是我和哥哥最喜歡的節日。

不管多忙，都希望能跟家人一起過。

今年，更是。雖然只是很簡單的聚會，但那份「能好好坐在一起吃飯」的感覺，真的很珍貴。

想在這個節日，祝福大家

在年底迎接新的一年，

身體健康、平安，

慢慢走出不安、走出不開心，

也走向更好的自己。

聖誕節快樂。