臭臉被指網暴女學生 王ADEN說話了「希望事情停在這邊」

王ADEN被指霸凌女粉絲，如今被台北跨年晚會踢掉。(圖／本報系資料照)

王ADEN上周擔任治平高中演唱會嘉賓，遇到女學生粉絲上台熱舞，當下臭臉面對，後來Po網呼籲大家別罵女學生，但影片中的態度引發抨擊，如今也被「台北最High新年城」跨年 晚會踢出陣容，對此，他表示影片是自我檢討，未來不會再回應相關問題。

他的影片目前累計超過476萬次點閱，他說「發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸」。他未來表演時也會自我提醒，「所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受」，對於被網友質疑霸凌女學生粉絲，他則沒有多說，也未針對自己的行為道歉。

王ADEN聲明：

謝謝大家這幾天的關心。

發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。

往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。

我和團隊也已經討論過，接下來不會再在這裡或其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。

再次感謝大家

王ADEN

愛騰音樂有限公司