女神卡卡驚喜宣布 Harlequin演唱會電影聖誕夜首播

美國歌手女神卡卡 在聖誕節 前夕為歌迷送上大禮，她今天在Instagram發文宣布，她的演唱會電影Harlequin Live: One Night Only將於聖誕夜當天在YouTube 首播。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，女神卡卡（Lady Gaga）的演唱會電影Harlequin Live: One Night Only將於太平洋時間本月24日下午4時在她的YouTube頻道上首播。

這部電影是去年9月30日在洛杉磯市中心的貝拉斯科劇院（Belasco Theatre）拍攝，當時觀眾只有一小群歌迷。

根據新聞稿，女神卡卡當時完整表演了Harlequin這張專輯的所有曲目。

女神卡卡去年搭配電影「小丑：雙重瘋狂」（Joker: Folie a Deux）推出專輯Harlequin，她在電影中與好萊塢男星瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）等人共同演出。

Harlequin專輯收錄了女神卡卡以個人風格詮釋的美國經典歌曲，包括法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）的That's Life、I've Got The World on a String，以及茱蒂嘉蘭（Judy Garland）的Get Happy等多首作品。

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，當被問及為何選在聖誕夜公開播出這部電影，女神卡卡回應：「我只是覺得，為什麼不呢？」

女神卡卡說道：「這部電影對我們而言非常特別，我們真的很高興能和歌迷分享。這是個有點叛逆的計畫，而根據Harlequin的標準，聖誕節正是發布一些叛逆之作的最佳時機。」

相關新聞稿指出，女神卡卡這張專輯是「她寫給全球各地音樂愛好者的獨特情書，它汲取了美國爵士樂的精髓，並透過嶄新編曲融入現代流行樂的元素」。

第68屆葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮將於明年2月舉行，Harlequin入圍了最佳傳統流行演唱專輯。