我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：中國奮力衝刺科技主導地位 經濟卻千瘡百孔

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟…台北跨年表演被踢出

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王ADEN惹出風波，形象重挫。圖／摘自臉書
王ADEN惹出風波，形象重挫。圖／摘自臉書

台灣藝人王ADEN上周擔任治平高中演唱會嘉賓，唱到「雙重人格」一曲，有位女學生衝上舞台熱舞，事後發現氣氛不對，連忙鞠躬向蹲在地上的王ADEN致歉。後來王ADEN拍影片裝出尬笑的模樣表達心情，卻又要求大家不要攻擊女學生，前後不一反應引發抨擊，事件延燒至今，也恐無法站上台北跨年晚會舞台。

還原當天狀況，王ADEN見到女學生上台跳歌曲的舞步，第一時間略微傻眼，接著擺出拱手姿勢，似乎要把舞台交給女學生，隨後停止演唱、臭臉蹲在一旁，場面萬分尷尬。女學生發現後向他鞠躬並跟著蹲下，隨後下台，並在Threads發文道歉，澄清並非故意搶鋒頭，「我會錯意以為可以讓我上去，因為我真的很喜歡這首歌」，她的老師則說是想讓學生在台下跳舞，希望能吸引到偶像，但影片可見是老師把學生拉到台前，進而引發一連串風波。

女學生針對自己衝上舞台的行為致歉，確實她的行為對於舞台有安全顧慮，但王ADEN表示對於女學生完全沒有情緒，也說「我沒辦法在第一次被衝上台的觀眾做出完美的反應，這位同學也不知道不能突然上來，別在網路上罵她」，卻在影片中坦言被影響到、使用傻眼中等文字，被多數網友砲轟態度不一。

現有網友寫信陳情，認為王ADEN有意圖網暴霸凌未成年粉絲，顯示缺乏職業素養與包容力，希望能評估其是否適合2026台北最High新年城卡司。對此，台北市政府觀光傳播局在其發文下方留言，表示正在處理中，稍早回應「謝謝大家的關心，臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出」，王ADEN暫無回應。

王ADEN的台北跨年演出遭到官方取消。圖／摘自Threads
王ADEN的台北跨年演出遭到官方取消。圖／摘自Threads

跨年 觀光 Threads

上一則

瑞絲薇絲朋有個「複製人女兒」最新合照讓網友疑問：到底誰是媽

延伸閱讀

張文隨機攻擊案 北市警持續追查犯罪金流

張文隨機攻擊案 北市警持續追查犯罪金流
嘉義泳隊教練逼多名女學生拍裸照 有人受害長達3年

嘉義泳隊教練逼多名女學生拍裸照 有人受害長達3年
台創意私房狼師9年偷拍逾30人 上訴保證「永不再犯」仍判12年

台創意私房狼師9年偷拍逾30人 上訴保證「永不再犯」仍判12年
創意私房會員狼師9年偷拍30多人 上訴保證「永不再犯」仍判12年

創意私房會員狼師9年偷拍30多人 上訴保證「永不再犯」仍判12年

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
李晨穿著粉紅滑雪裝被捕獲。(取材自微博)

范冰冰前男友驚爆斷崖式蒼老 李晨被捕獲「腫臉雙下巴見客」

2025-12-16 19:12
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家

忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者