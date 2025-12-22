我的頻道

俄將領死於莫斯科汽車爆炸 俄調查烏是否涉案

曾拍新疆集中營 關恆免被遣送烏干達

五月天阿信上海演唱摔下舞台 相信音樂：狀況良好

中央社台北22日電
五月天阿信(右起)攜手言承旭、吳建豪、周渝民開唱。圖／相信音樂提供
綜合中國媒體報導及網路訊息，「五月天」阿信今晚與F4成員言承旭、周渝民、吳建豪同在上海巡迴演唱會演唱時不慎摔下舞台，引起關切。相信音樂隨後表示，阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員詳細檢查，感謝大家關心。

紅星新聞報導，「F✦FOREVER心恆星之城巡迴演唱會」的上海場，先前已於19日晚間在上海開唱，今晚則是第2場。根據報導及中國網路訊息，有多名中國網友上傳現場畫面，指阿信從舞台上摔下。

但截至發稿為止，中國媒體及網路都沒有提到阿信從舞台上摔下之後的情況如何。相信音樂向中央社記者表示，阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員詳細檢查，感謝大家關心。

不少「五月天」的中國粉絲紛紛表達對阿信的關切。其中有人表示「陳信宏（阿信本名）報平安好不好，這麼摔一下好嚇人」。還有人表示「希望陳信宏腰椎沒事，最好做個檢查，我之前這樣摔了一下，去拍片子發現腰椎骨折」，「看著都疼，尾椎骨沒問題吧，求求好好走路」。

根據報導，在19日的上海演唱會上，言承旭向現場歌迷表示，「今天我們能夠站在這邊，說真的就靠阿信。真的就是他，幫我們實現了這個願望，而且這中間他真的做了很多很多的事情。」

