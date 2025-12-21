趙露思悲慘「泡水4天」 遭劉宇寧「狠踩」欺負揭幕後真相

我的頻道

記者陳慧貞／即時報導
趙露思克服恐懼，在「珠簾玉幕」中下水飾演採珠奴。圖／緯來戲劇台提供
趙露思克服恐懼，在「珠簾玉幕」中下水飾演採珠奴。圖／緯來戲劇台提供

趙露思劉宇寧主演古裝劇「珠簾玉幕」，劇中，趙露思飾演命運淒苦的採珠奴，她透露自己有深海恐懼症，但為了角色特別去學潛水，拍攝過程中，竟有4天泡在水裡，坦言角色常處於命運低谷，卻不畏艱難勇往直前，看到劇本時就很能共情這個角色，毅然接拍此劇。

「珠簾玉幕」中一開場就是趙露思的潛水戲，她說，當時劇組說要找個游泳攝影棚拍攝，沒想到美術造景太強，把橫店片場改造成「橫店峇里島」讓她嘆為觀止。為了劇中採珠奴「端午」一角，她還特別找教練學潛水，趙露思說，她其實怕水，更怕深海，平常也不愛搭船，一開始下水拍攝眼睛還看不見，後來愈來愈有安全感，秉持著來都來了的信念，非得把這場戲演好，才能拍好下水戲。

趙露思與劉宇寧在戲裡初期關係劍拔弩張，因看見彼此身上有對方的影子，逐漸相互吸引而進入愛情戲份。但當劉宇寧飾演的「郎主」欺負「端午」橋段，一腳踩趙露思手時，她趴在地上狂叫吶喊要回母親留下的遺物，令粉絲看了心生不捨。畫面看似驚悚，趙露思特別解釋，其實劉宇寧的腳只是輕放在她手上，笑稱是自己演技太好，沒想到惹得觀眾看得心疼。

趙露思的角色一登場便處命運低谷，為了生存拚命掙扎，她表示，在讀本時多次與角色產生強烈共鳴，甚至忍不住想：「端午應該走不下去了吧？」但正是這樣的角色韌性，讓她決定接下挑戰，深刻體會「愈努力的人，愈有選擇權，這就是努力的意義」。

趙露思（左）、劉宇寧主演「珠簾玉幕」。圖／緯來戲劇台提供
趙露思（左）、劉宇寧主演「珠簾玉幕」。圖／緯來戲劇台提供
趙露思(右)、劉宇寧在古裝劇「珠簾玉幕」中初期劍拔弩張。。圖／緯來戲劇台提供
趙露思(右)、劉宇寧在古裝劇「珠簾玉幕」中初期劍拔弩張。。圖／緯來戲劇台提供
趙露思在「珠簾玉幕」從珠奴變成珠姬，要將珍珠拉抬到最高價。圖／緯來戲劇台提供
趙露思在「珠簾玉幕」從珠奴變成珠姬，要將珍珠拉抬到最高價。圖／緯來戲劇台提供
趙露思在「珠簾玉幕」中靠自己再度走出一片天。圖／緯來戲劇台提供
趙露思在「珠簾玉幕」中靠自己再度走出一片天。圖／緯來戲劇台提供

