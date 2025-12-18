陳百祥驚傳想「安樂死」 認了已看淡：親人離世就當移民

港星陳百祥透露自己接受安樂死。(圖／摘自抖音)

76歲港星陳百祥演出過多部膾炙人口的電影，但除了演藝身分，他同時也是個商人，人生閱歷相當豐富。不過他2022年無預警宣布息影，但仍會在社群平台上分享個人生活，日前他曾透露已看淡人生，甚至願意接受安樂死 。

影片中，陳百祥提到，近年來演藝圈許多前輩相繼離世，令他感慨萬千，不過一直以來他都對生老病死看得很開，加上他上無高堂、下無子女，無牽無掛，因此完全不畏懼死亡，「我覺得生老病死是唯一，是你控制不到的」，出生無法控制，衰老也不能控制」。

他也自誇即使已76歲仍不見老態：「像我這樣老得來，沒老花、沒掉頭髮，你（能）控制嘛。」而面對親人離世，陳百祥透露，通常都是當作對方去移民 ：「當有一個人移民去了巴西 ，你要30多小時旅程才能見得，你都20年不（會）去找他啦。」