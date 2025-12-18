我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美核心通膨放緩 2021年初以來最低 美股期指漲幅大

年底前把握「投資收益節稅」 專家：避開隱藏陷阱

陳百祥驚傳想「安樂死」 認了已看淡：親人離世就當移民

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
港星陳百祥透露自己接受安樂死。(圖／摘自抖音)
港星陳百祥透露自己接受安樂死。(圖／摘自抖音)

76歲港星陳百祥演出過多部膾炙人口的電影，但除了演藝身分，他同時也是個商人，人生閱歷相當豐富。不過他2022年無預警宣布息影，但仍會在社群平台上分享個人生活，日前他曾透露已看淡人生，甚至願意接受安樂死

影片中，陳百祥提到，近年來演藝圈許多前輩相繼離世，令他感慨萬千，不過一直以來他都對生老病死看得很開，加上他上無高堂、下無子女，無牽無掛，因此完全不畏懼死亡，「我覺得生老病死是唯一，是你控制不到的」，出生無法控制，衰老也不能控制」。

他也自誇即使已76歲仍不見老態：「像我這樣老得來，沒老花、沒掉頭髮，你（能）控制嘛。」而面對親人離世，陳百祥透露，通常都是當作對方去移民：「當有一個人移民去了巴西，你要30多小時旅程才能見得，你都20年不（會）去找他啦。」

也因此，陳百祥認為「安樂死」是將生命掌握在手上的一種做法：「只要我哪天不高興，我就安樂死囉。」不僅如此，陳百祥其實過去早就對身後事有所想法，2015年曾希望告別式有樂隊表演。

陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身分走紅。(圖／摘自微博)
陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身分走紅。(圖／摘自微博)

安樂死 移民 巴西

上一則

收入不如網紅？鞠婧禕控經紀公司壓榨 絲芭：月付25萬

下一則

58歲康康驚爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝光

延伸閱讀

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
1月移民排期 EB類前進 親屬類不變

1月移民排期 EB類前進 親屬類不變
紐約市民預期壽命升至83.2歲 創新高

紐約市民預期壽命升至83.2歲 創新高

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
賴佩霞（左一）的小女婿（右一）病重過世。(圖／尚時代文創娛樂提供)

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

2025-12-11 10:09

超人氣

更多 >
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏