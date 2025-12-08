偶像Winter爆熱戀BTS柾國 冰球樂團主唱送祝福

我的頻道

記者林士傑／即時報導
icyball冰球樂團推出新專輯「我很抱歉」。圖／何樂音樂提供
讓歌迷等了4年，icyball冰球樂團推出新專輯「我很抱歉」，放開包袱跳起逗趣的「餃指舞」，未來是否要走偶像男團路線？主唱王打趣說：「我們不是真的要走男團，我們家裡都有鏡子，這張專輯要回歸樂團跟音樂本身。」

他們今辦搶聽會，透露特別邀來陳君豪 、黃少雍、陳建瑋、鍾濰宇4位製作人操刀，主唱王有許多收穫：「把自己交出去的過程，心裡會有點不安，但結果是好的，有很多沒發現過的自己在裡面。」

貝斯手Nelson更靈機一動在「Dumplings」一曲加入樂器牛鈴，他說：「想要這首歌有種前進、舞曲氛圍。」鼓手士捷在現場大力敲響，呼籲：「用牛鈴不僅可以呼喚牛群，更是要把我們的粉絲召集回來。」

而王從觀看韓團直拍影音中得到靈感，完成「有點喜歡」一曲，接著自嘲：「但是寫歌追星失敗了！」他的偶像是女團aespa成員Winter，近來Winter與BTS柾國傳出熱戀，他先搞笑說：「有點難過，所以感冒一直沒有好。」接著表示若是事實，身為粉絲可以接受、也會祝福，他說：「當偶像很累，她如果有幸福是最好的，我照顧不到她，麻煩另外一個照顧得到她的人，合理啦 。」

