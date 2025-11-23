才爆婚變…唐嫣低調現身羅晉父親葬禮 「全程陪伴他身邊」

唐嫣和羅晉聚少離多，婚變傳聞不脛而走。(取材自微博)

大陸女星唐嫣和羅晉原是圈中人人稱羨的模範夫妻，近日卻屢傳婚變，唐嫣甚至被爆羅晉父親在北京去世前後兩日，她發布博文的IP地址卻在上海，加深網友猜測。不過，羅晉父親11月23日葬禮上，唐嫣不僅現身，還一直陪伴在羅晉身旁，間接粉碎兩人婚變傳聞。

綜合媒體報導，羅晉父親羅順希11月19日病逝，告別儀式於23日在北京八寶山殯儀館舉行。原本外界猜測唐嫣不會現身，當天她卻被拍到黑衣戴孝，走特殊通道低調入場，並緊伴羅晉左右，協助接待親友等事宜。葬禮結束後，兩人一同乘車離開，而唐嫣父母也被拍到現身送別親家。

當天，有不少媒體圍堵在殯儀館門口，甚至曝光羅晉手捧遺像、唐嫣攙扶等悲痛畫面，惹得不少網友斥責「將家庭悲劇捆綁流量缺乏人性」，也有不少媒體呼籲，「葬禮不是片場，請給哀傷留空間」。

據悉，羅晉近一年推掉所有戲約，長居北京貼身照顧病重父親；唐嫣則常駐上海照顧孩子並忙於工作，因聚少離多、社交零互動，與過去高調放閃態度大相逕庭，一度被曲解為婚變。甚至當網上爆出「有對特別甜的中年夫妻其實已經離婚了」，網友紛紛指向兩人。

不光如此，男星袁弘妻子張歆藝近日被網友發現點讚羅晉、唐嫣分居的帖子，因同為圈內藝人，張歆藝此舉讓不少人信以為真，直到被罵上熱搜，她才取消了點讚。