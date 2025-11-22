我的頻道

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」逼哭5萬人

記者梅衍儂／即時報導
子瑜的信逼哭許多粉絲。圖／讀者提供
子瑜的信逼哭許多粉絲。圖／讀者提供

TWICE今（22）日在高雄國家體育場開唱，整場最大的驚喜，莫過於TWICE帶來的中文歌、天后蔡依林的「日不落」曲，而子瑜也準備了手寫信，一字一句唸給粉絲聽，這也是她難得自剖內心，讓粉絲聽了既心疼又感動。

子瑜拿著信，靦腆問台下：「我準備了一些話，念給你們聽可以嗎？」台下當然大聲說好，她慢慢地讀著自己的內心話：「從練習生到出道的這十幾年，我的內心一直摻雜著許多矛盾的心情，有希望、有挫折、有孤單、有渴望也有相信，還沒出道前我只是因為喜歡，喜歡在家裡自己唱歌、跳舞，內心卻偷偷許願，期待自己會不會有一天真的成為明星。」

她說：「從那一刻開始，一道小小希望的火苗在我心裡點燃，我知道這條路會很辛苦，但沒想到它不只是辛苦，而是一個必須堅持到底的選擇，很多次我想要放棄，但我依然選擇繼續相信自己，所以走到了今天。」

台下不少歌迷已經被逼哭，子瑜繼續說著：「可是，在看似一切都很順利的時候，我反而有時會感到空虛與無助，努力想要做到最好，卻慢慢失去感覺，也常會有想家的時候，曾經那道火苗變得很渺小，小到我開始懷疑自己是否屬於這裡，但我沒有離開，不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要也渴望，我知道那道光從未熄滅，所以我願意繼續為自己的種子澆水。」

「也許沒有終點，但我會用我的力量讓心中的火苗再次燃起，相信它有一天會成為最耀眼的火焰，照亮自己也照亮那些看似渺小卻真實的希望，最後在這裡我想感謝每一位支持我的粉絲，還有這次高雄為我們做的一切，非常謝謝你們，愛你們。」台下掌聲、歡呼聲不斷，哭聲更大，而子瑜相當堅強，微笑看著台下，喊著愛大家。

子瑜喊著愛你們。圖／讀者提供
子瑜念著手寫信。圖／讀者提供
直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

金馬62／李駿碩「眾生相」最佳導演 「幸福之路」奪新導演

