歐洲電影獎入圍揭曉 「情感的價值」6項提名稱霸

「情感的價值」獲歐洲電影獎6項提名。(圖／海鵬影業提供)

勇奪本屆坎城影展評審團大獎的挪威電影「情感的價值」（Sentimental Value），18日以包括最佳影片、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳男主角以及日前甫公布的「歐盟觀眾電影獎」（LUX Audience Award）總計6項大獎入圍，稱霸第38屆歐洲電影獎提名。

知名瑞典男星史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）、坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）因演出該片雙雙獲得最佳男、女主角提名。這也是蕾娜特萊茵斯薇繼熱門獲獎作「世界上最爛的人」後，再度與導演尤沃金提爾攜手合作的新片。

其他提名電影還包括西班牙驚悚片「穿越地獄之門」與本屆金棕櫚獎得主「只是一場意外」各獲4項提名、德國 片「聽見墜落之聲」獲3項提名。巧合的是，這四部電影將分別代表挪威、西班牙、法國和德國，角逐2026年奧斯卡 最佳國際電影。

「歐洲電影獎」是歐洲電影界的最高榮譽，往年都在年底舉行。第38屆歐洲電影獎頒獎典禮將於1月17日在柏林舉行，並由5400為歐洲影藝學院 會員投票選出。時間上除更接近美國頒獎季高峰期，並將成為英國影藝學院獎和奧斯卡金像獎的前導，搏得歐洲觀眾更高關注度。

頒獎典禮上亦將頒發「終身成就獎」給兩度提名奧斯卡的挪威女星兼導演麗芙烏曼（Liv Ullmann），以及頒發「歐洲世界電影成就獎」予「盜墓奇美拉」、「幸福的拉扎洛」義大利女導演艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）。