快訊

不敵聯邦施壓？加州將撤銷1萬7000移民的商業駕照

航班取消怎麼辦 旅遊專家指點如何避免

成龍「逝世」？假消息在英文社群媒體瘋傳

世界新聞網王若馨／即時報導
成龍今年5月到紐約參加「小子難纏：空手道傳奇」電影首映。(路透)
新聞周刊(Newsweek)12日報導，武打明星成龍「逝世」的假消息本周在英文社群媒體瘋傳。

這波謠言自11月10日開始在臉書(Facebook)與X平台上擴散，起因是一則貼文聲稱成龍因多年拍戲留下的傷勢併發症而過世；貼文附上一張成龍躺在病床上的AI生成照，還捏造了「死亡日期」，其中一個名為「Stories About Us」的臉書粉專是主要散播來源之一。

成龍的代表人或經紀公司並未做出聲明，但沒有任何具公信力的媒體報導成龍死亡，也沒有可信來源證實成龍有任何健康緊急狀況。

新聞周刊指出，網路上流傳的文字與圖片均為造假，且多個帳號皆發布了相同的內容，顯示可能這是一次協作的假訊息操作，或是惡作劇被大量轉傳。

現年71歲的成龍過去數度被網路誤傳死亡，而這次的模式與2015年以來反覆出現的假消息類似，同樣捏造他因傷勢或疾病去世，並以誤導性的圖片提高可信度。

本周的版本搭配了AI生成照片，照片中的成龍躺在病床上、插著鼻胃管，手中抱著一隻熊貓玩偶，逼真感或使部分網友更難辨別真偽；文中謊稱消息來源是親近成龍的人士，但卻誤植成龍的出生年分。

這一波「成龍死亡假新聞」幾乎只在英文社群瘋傳，中文圈幾乎未見相關內容。

成龍在國際間享有高知名度，他以特技化的動作風格與節奏感強的喜劇表演聞名，被視為影史上最具影響力的武打明星之一。

成龍 AI 併發症

