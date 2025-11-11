伊朗電影「櫻桃的滋味」男主角癌逝 享壽78歲

伊朗 通訊社（IRNA）報導，伊朗男演員赫瑪永厄沙迪（Homayoun Ershadi）今天因癌症 去世，享壽78歲。

法新社報導，赫瑪永厄沙迪憑藉在已故伊朗導演阿巴斯奇亞洛斯塔米（Abbas Kiarostami）1997年首映的電影「櫻桃的滋味」（Taste of Cherry）的出色表演而享譽國際。

「櫻桃的滋味」當年榮獲坎城影展 金棕櫚獎，講述一心尋短的男主角，在找尋幫他處理後事人選的故事。這部電影也讓赫瑪永厄沙迪聲譽鵲起，標誌著他起步雖晚，但備受尊崇演藝生涯的開始。

赫瑪永厄沙迪1947年出生於伊朗中部的伊斯法罕（Isfahan），在擔任演員之前，曾學習建築。

他之後出演好萊塢出品的電影「追風箏的孩子」（The Kite Runner），走向國際舞台。並且演出「諜報風雲」（A Most Wanted Man），並在「00:30凌晨密令」（Zero Dark Thirty）中短暫亮相。

伊朗電影之家（Iran's House of Cinema）證實了赫瑪永厄沙迪的死訊，並讚揚赫瑪永厄沙迪是電影、戲劇和電視界的傑出人物。

伊朗政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）今天在社群平台X發文表示，赫瑪永厄沙迪的去世令人悲痛，並稱他為「伊朗電影界一位高尚，且富有思想的演員」。