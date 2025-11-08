我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

章澤天素顏現身日本機場 身邊不見劉強東

娛樂新聞組／即時報導
有網友拍到章澤天現身日本羽田機場。（取材自微博）
有網友拍到章澤天現身日本羽田機場。（取材自微博）

有「奶茶妹妹」稱號的京東集團創始人、董事局主席劉強東的妻子章澤天，這陣子似乎仍繼續在多個國家飛來飛去。繼出現在英國倫敦看藝展、與劉強東在南韓合體參加會議之後，又有網友發文稱拍到章澤天於11月初獨自出現在日本羽田機場，而且又換了造型，這次她把原本在南韓現身時留的捲髮拉直了，素顏戴著墨鏡，即使穿著牛仔褲，在等待通關人群中仍非常亮眼。

據網易報導，2025年11月初的日本羽田機場，一位網友拍下了這樣的畫面：章澤天推著行李箱，咖色長直髮披在肩頭，穿著簡單的黑色毛衫和牛仔褲，手上披著一件大衣，臉上掛著淡淡的微笑，沒有保鏢簇擁，走過安檢通道時，仍讓人感受到她的出眾氣質。

被偶遇當天，章澤天的造型也引發關注。 她將之前在南韓出席會議時的捲髮拉直了，長髮顯得「特別的順滑」。 從側面看，她的臉型略顯圓潤，增添了幾分成熟感。她戴著的墨鏡顏色與她頭髮的顏色幾乎一模一樣，一身牛仔褲裝扮，腰板挺得筆直，有網友形容她「很白很瘦皮膚很好，在人群中非常亮眼，襯托出苗條的身材和滿滿的自信」。

據網友發文，當時只見到章澤天一人，沒有劉強東陪伴。有網友評論，這造型和她16年前因一張手捧奶茶的照片走紅網路時的形象相去甚遠。 那時，她還是個穿著校服的高中生，「奶茶妹妹」的稱呼傳遍全網。 如今，31歲的章澤天已然不同，變得更加沉穩。

有網友拍到章澤天現身日本羽田機場。（取材自微博）
有網友拍到章澤天現身日本羽田機場。（取材自微博）

章澤天 劉強東 南韓

上一則

全智賢自曝相親結婚「聽說他很帥」對老公崔俊赫一見鍾情

下一則

「麥可傑克森」傳記電影寫紀錄 預告片1天觀看次數破億

延伸閱讀

日本熊襲人已釀13死 3大超商紛紛採取防備措施

日本熊襲人已釀13死 3大超商紛紛採取防備措施
12歲泰女被騙到東京賣淫 生母甩掉女兒在台灣賣淫被逮

12歲泰女被騙到東京賣淫 生母甩掉女兒在台灣賣淫被逮
高市早苗談丈夫獲頒旭日大綬章 親揭夫妻互動惹哭日本網友

高市早苗談丈夫獲頒旭日大綬章 親揭夫妻互動惹哭日本網友
日本熊害頻傳…幼熊闖山形縣JR新庄站車庫 新幹線列車緊急停駛

日本熊害頻傳…幼熊闖山形縣JR新庄站車庫 新幹線列車緊急停駛

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
62歲的音樂人屠穎驟逝。(取材自微博)

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

2025-11-02 01:11
黃明志凌晨自拍表示自己沒失蹤。圖／摘自IG

黃明志現身了 抵警局報到：會給死者家屬交代

2025-11-04 13:34
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？