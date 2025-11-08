章澤天素顏現身日本機場 身邊不見劉強東

有網友拍到章澤天現身日本羽田機場。（取材自微博）

有「奶茶妹妹」稱號的京東集團創始人、董事局主席劉強東 的妻子章澤天 ，這陣子似乎仍繼續在多個國家飛來飛去。繼出現在英國倫敦看藝展、與劉強東在南韓 合體參加會議之後，又有網友發文稱拍到章澤天於11月初獨自出現在日本羽田機場，而且又換了造型，這次她把原本在南韓現身時留的捲髮拉直了，素顏戴著墨鏡，即使穿著牛仔褲，在等待通關人群中仍非常亮眼。

據網易報導，2025年11月初的日本羽田機場，一位網友拍下了這樣的畫面：章澤天推著行李箱，咖色長直髮披在肩頭，穿著簡單的黑色毛衫和牛仔褲，手上披著一件大衣，臉上掛著淡淡的微笑，沒有保鏢簇擁，走過安檢通道時，仍讓人感受到她的出眾氣質。

被偶遇當天，章澤天的造型也引發關注。 她將之前在南韓出席會議時的捲髮拉直了，長髮顯得「特別的順滑」。 從側面看，她的臉型略顯圓潤，增添了幾分成熟感。她戴著的墨鏡顏色與她頭髮的顏色幾乎一模一樣，一身牛仔褲裝扮，腰板挺得筆直，有網友形容她「很白很瘦皮膚很好，在人群中非常亮眼，襯托出苗條的身材和滿滿的自信」。