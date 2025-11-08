古二再曝王家衛錄音疑諷陳坤周迅「騙劇本」 「繁花」劇組反擊

古二再度發布多個錄音檔。（取材自瀟湘晨報）

「繁花 」劇組原編劇「古二」（本名程駿年）近日再加碼公開多段錄音，內容除包括香港導演王家衛 與編劇秦雯涉及藝人唐嫣、劉詩詩 等私下對話，並稱王家衛藉開影視公司招學生，開夏令營收年輕人劇本，還疑似內涵陳坤、周迅「騙劇本」。11月8日，「繁花」劇組再次發布嚴正聲明，指程駿年為洩私憤發布非法錄音，且經蓄意剪輯及惡意解讀，劇組正持續取證中且已提交給國家司法、主管等部門。

繼今年9月在網上爆料稱「繁花」劇組剝奪署名權，古二近日加碼公開多段錄音，內容涉及香港導演王家衛與編劇秦雯在籌備「繁花」期間的私下對話，出現對藝人唐嫣、劉詩詩、倪妮、陳道明及游本昌的評論，甚至對金靖開黃腔。錄音曝光後讓全網炸鍋，網友紛紛譴責王家衛「文藝大導演形象崩塌」。

據中國藍新聞、網易報導，11月8日古二再曝王家衛錄音，王家衛在古二把劇本發給編劇許思窈，提議他們的寫作模式可以做影視公司，招大量學生，秦雯和許思窈可以開夏令營，蒐集劇本。許思窈提到類似開班模式有陳坤和周迅，嘲諷他們這樣是在外面「騙劇本」。

也許是此次錄音檔內容太「炸裂」，「繁花」劇組昨晚發出「嚴正聲明」指出，程駿年為洩私憤肆意在網上發布大量未經證實的非法錄音，不僅未經當事人同意，且存在大量失實、蓄意剪輯和惡意解讀情況，導致相關人員遭受大規模網路暴力，同時其發布內容不遺餘力煽動社會對立、誘導負面情緒，影響極其惡劣。程駿年本人長期滯留境外，逃避國內司法調查和認定，劇組強烈呼籲程駿年回到國內合理合法進行維權，並立即停止這些多重違法行為。

「繁花」劇組並強烈譴責其違法行為，稱針對程駿年實施的所有違法行為及其損害後果正持續取證中，且已經提交給國家司法、執法機關和相關主管部門。

據紫牛新聞報導， 聲明一出再度衝上熱搜，有網友質疑「繁花」劇組聲明沒有蓋公章沒有公信力。北京市海勤律師事務所律師李士強表示，劇組是拍攝劇集時臨時設立的非正式的組織，通常情況下，不是民法意義上的權利主體，沒有正式的公章，從嚴格意義上說，這個聲明也沒有法律上的效力，但這個聲明應該反映了片方對這件事的基本態度。