BTS超神…獲RIAA「13張白金認證」刷新K-POP紀錄

BTS今年全員退伍。(美聯社)

BTS 防彈少年團成員SUGA(민윤기,閔玧其)於6月21日正式退伍,也迎來BTS全員退伍。而美國唱片業協會(Recording Industry Association of America,簡稱RIAA)於23日宣布為BTS的9首歌曲授予全新認證。

RIAA依據數位單曲與專輯銷量將認證分為金唱片(銷售50萬單位以上)、白金(100萬單位以上)、多白金(200萬單位以上)及鑽石(1,000萬單位以上)。其中,BTS 第4張迷你專輯「花樣年華 pt.2」的主打歌「RUN」、正規2輯「WINGS」的主打歌「血汗淚」、「LOVE YOURSELF 承 'Her'」的主打歌「DNA 」、以及「LOVE YOURSELF 轉 'Tear'」的主打歌「FAKE LOVE」等4首歌,均獲得白金認證。

另外,在BTS成員個人作品中,Jimin首張個人專輯「FACE」的主打歌「Like Crazy」與Jung Kook的個人單曲「Seven」也分別擁有白金認證。至此, BTS共計獲得13張白金認證,刷新K-POP歌手RIAA白金認證的最多紀錄。

另外,BTS的神曲「Dynamite」去年獲得RIAA「5倍白金(銷售突破500萬單位)」認證,在目前的韓國歌手中,僅有BTS與以「江南Style」爆紅全球的PSY擁有「5倍白金」的歌曲。

除了4首白金曲外,防彈少年團還新增5首金唱片認證,分別是特別專輯「花樣年華 Young Forever」收錄曲「Save Me」、「WINGS外傳:YOU NEVER WALK ALONE」的主打歌「春日」、正規4輯「MAP OF THE SOUL : 7」的主打歌「ON」與收錄曲「Black Swan」,以及單曲「Permission to Dance」,目前BTS已累計擁有20張金唱片作品,相當驚人。