BTS超神…獲RIAA「13張白金認證」刷新K-POP紀錄

BTS今年全員退伍。(美聯社)

BTS 防彈少年團成員SUGA（민윤기，閔玧其）於6月21日正式退伍，也迎來BTS全員退伍。而美國唱片業協會（Recording Industry Association of America，簡稱RIAA）於23日宣布為BTS的9首歌曲授予全新認證。

RIAA依據數位單曲與專輯銷量將認證分為金唱片（銷售50萬單位以上）、白金（100萬單位以上）、多白金（200萬單位以上）及鑽石（1,000萬單位以上）。其中，BTS 第4張迷你專輯「花樣年華 pt.2」的主打歌「RUN」、正規2輯「WINGS」的主打歌「血汗淚」、「LOVE YOURSELF 承 'Her'」的主打歌「DNA 」、以及「LOVE YOURSELF 轉 'Tear'」的主打歌「FAKE LOVE」等4首歌，均獲得白金認證。

另外，在BTS成員個人作品中，Jimin首張個人專輯「FACE」的主打歌「Like Crazy」與Jung Kook的個人單曲「Seven」也分別擁有白金認證。至此， BTS共計獲得13張白金認證，刷新K-POP歌手RIAA白金認證的最多紀錄。

另外，BTS的神曲「Dynamite」去年獲得RIAA「5倍白金（銷售突破500萬單位）」認證，在目前的韓國歌手中，僅有BTS與以「江南Style」爆紅全球的PSY擁有「5倍白金」的歌曲。

除了4首白金曲外，防彈少年團還新增5首金唱片認證，分別是特別專輯「花樣年華 Young Forever」收錄曲「Save Me」、「WINGS外傳：YOU NEVER WALK ALONE」的主打歌「春日」、正規4輯「MAP OF THE SOUL : 7」的主打歌「ON」與收錄曲「Black Swan」，以及單曲「Permission to Dance」，目前BTS已累計擁有20張金唱片作品，相當驚人。