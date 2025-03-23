拍打戲得知對手演員是「假鼻子」…趙麗穎改打下巴 被讚「太暖心」

趙麗穎在「向陽花」中顛覆形象演出。(取材自微博)

大陸女星趙麗穎 去年憑藉電視劇「風吹半夏」、電影「第二十條」連連獲獎，演技受到肯定。近日，她主演的新片「向陽花」傳出將在下個月上映，而同劇女演員日前受訪時爆料，趙麗穎拍打鬥戲時「刻意避開她的假鼻子」，貼心舉動獲得不少網友大讚「人美心善」。

由馮小剛執導的「向陽花」講述趙麗穎飾演的高月香，為了給女兒買人工耳蝸，鋌而走險觸犯法律，最終被判入獄。在監獄中認識多位性格不同的朋友，她們均都是不服輸、不認命的個性，面對多種困難挑戰都勇敢面對，向陽而生。

片中，趙麗穎首度挑戰女囚犯角色，有一場戲是趙麗穎在監獄中與獄友發生打鬥，挨打的演員李慧君透露，其實在拍攝這場戲時，導演要求趙麗穎從額頭打過去，接著打到她鼻子上，但她私下向趙麗穎透露，自己的鼻子是假的，不能打。

沒想到真正拍攝時，趙麗穎下手時果斷改變動作，巧妙避開她的鼻子部位，只朝下巴跟臉頰打，即便騎在她身上狠勁十足揮拳時，趙麗穎也都精準地避開鼻子，貼心舉動令李慧君大為感動，稱讚她是個非常善良、很心疼對手的好演員。

趙麗穎的暖舉也得到網友讚賞，紛紛表示，「趙麗穎沒有因為自己咖位大，就欺負新人，實屬難得」、「真是個有同理心的好演員」，還有人說，「因為趙麗穎也是從小演員跑龍套做起來的，自己淋過雨就總想著要給別人撐一撐傘」。