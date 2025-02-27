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哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

世界新聞網李芊芊／即時報導
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95歲的金哈克曼和63歲的妻子貝琪．荒川被發現與一隻狗一起死在新墨西哥州聖塔菲的家中。美聯社
95歲的金哈克曼和63歲的妻子貝琪．荒川被發現與一隻狗一起死在新墨西哥州聖塔菲的家中。美聯社

95歲的奧斯卡影帝金哈克曼（Gene Hackman）和63歲的妻子貝琪．荒川（Betsy Arakawa）被發現與一隻狗一起死在新墨西哥州聖塔菲的家中，當局表示正在進行調查。

據聖塔菲縣治安官辦公室表示，這對夫婦的遺體是在周三下午的一次安全訪查（Welfare Check）中被發現的，因為他們的鄰居打電話來，擔心他們的安危。

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根據搜查令，由於現場的所有「周圍情況」，警方認為他們的死亡「性質可疑，需要徹底搜查和調查」。

根據GMA報導，哈克曼被發現倒在衣帽間的地板上，似乎是突然倒下，妻子荒川則被發現側身倒在浴室的地板上，屍體旁有一台暖氣。

文件中紀錄，夫妻倆「顯示出明顯的死亡跡象」，而荒川的屍體有腐爛跡象，手和腳都呈木乃伊化，附近的櫃檯上還有一個打開的處方藥瓶，藥丸散落一地。

他們的德國牧羊犬屍體離荒川的遺體10到15英尺，但另兩條寵物狗卻仍活著，其中一條在荒川身邊，另一條則跑到了外面。

聖塔菲縣消防單位並沒有發現一氧化碳洩漏或中毒的跡象，如果現場有一氧化碳，可能是在救難人員到達之前透過敞開的前門排出屋外。

新墨西哥瓦斯公司（New Mexico Gas Company）也作出回應：「目前沒有任何跡象或證據顯示住宅內和周圍的管道有任何問題」。

搜查令中也提到哈克曼夫婦被發現時，他們的前門是敞開的，但沒有強行闖入或財務丟失的跡象。

雖然兩人死因尚未確認，但警長表示並不懷疑是謀殺。

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