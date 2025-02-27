曾在中國服役 奧斯卡影帝金哈克曼驟逝 硬漢形象深植人心

金哈克曼1993年以「殺無赦」獲得奧斯卡最佳男配角獎，這是他的第二座小金人。他在1971年憑藉「霹靂神探」拿下奧斯卡最佳男主角獎。(美聯社資料照)

好萊塢 傳奇影星金哈克曼（Gene Hackman）與妻子昨天被發現在美國新墨西哥州 自宅身亡，他享壽95歲。金哈克曼生前曾被形容擁有一張「卡車司機」的臉龐，但卻成為好萊塢最具票房號召力的明星之一。

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英國廣播公司（BBC）報導，金哈克曼曾透過「暴力男性」角色贏得2座奧斯卡獎 ，並獲得另外3項提名。在喜劇領域，他也同樣得心應手。

1960年代末期，金哈克曼因演出「我倆沒有明天」（Bonnie and Clyde）聲名鵲起，之後陸續接演「霹靂神探」（The French Connection）、「烈血大風暴」（Mississippi Burning）和「超人」（Superman）等多部叫好叫座的電影。

金哈克曼於1956年與費伊（Faye Maltese）結婚，兩人育有3名孩子，之後在1986年離婚。5年之後，他與第2任妻子貝琪．荒川（Betsy Arakawa）結婚。荒川在新墨西哥州聖塔菲郡（Santa Fe County）經營一間高檔家具店。

2004年，在心臟科醫師建議下，金哈克曼退出演藝圈，並與貝琪在新墨西哥州過著平靜的生活。

金哈克曼本名尤金艾倫哈克曼（Eugene Allen Hackman），1930年出生於加州聖伯納地諾市（San Bernardino），童年則在四處漂泊中度過。

他年僅16歲就謊報年齡，加入陸戰隊，服役了近5年；他被派駐中國，擔任無線電操作員。這也促成他日後的DJ職涯。

回顧這段軍旅生涯，他曾說：「我對接受指令有些障礙，因為我從小就很不聽話。我不是個稱職的陸戰隊員。」

金哈克曼於1960年代進入加州巴沙迪納劇院（Pasadena Playhouse）工作。當時，他和同期的達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）被認為是「最不可能成功」的演員。

儘管不被看好，金哈克曼仍獲得一些小角色的演出機會，同時打零工來維持生活。

他首次參演電影，是在華倫比提（Warren Beatty）主演的「亂絲情網」（Lilith）。華倫比提對他的表現印象深刻，因此於1967年在「我倆沒有明天」中邀請他扮演自己的哥哥。

金哈克曼於1971年憑藉「霹靂神探」拿下奧斯卡最佳男主角獎。他逐漸成為好萊塢最強硬漢之一的同時，又在「新科學怪人」（Young Frankenstein）中輕鬆轉型喜劇，並在「超人」和「超人II」中飾演超級惡棍。

1980年代，金哈克曼憑藉「烈血大風暴」再度獲得奧斯卡獎最佳男主角獎提名。1991年，克林伊斯威特（Clint Eastwood）執導的西部片「殺無赦」（Unforgiven）讓金哈克曼獲得奧斯卡最佳男配角獎，他在劇中扮演殘暴的警長。

1998年上映的好萊塢巨片「全民公敵」（Enemy of the State），金哈克曼與威爾史密斯（Will Smith）共同主演這部講述政府監控人民的動作驚悚片，金哈克曼於片中飾演1名電腦天才。

金哈克曼演出2004年政治諷刺片「全民亂投」（Welcome to Mooseport）後，決定淡出演藝圈。

他曾告訴路透：「對我而言，電影業真的壓力很大，你在拍電影時必須做出的妥協只是其中一環。我已經到了不想再拍電影的階段了。」

金哈克曼生涯參演超過80部電影，同時他多才多藝，不僅會打高爾夫，也是備受尊敬的畫家。

淡出演藝圈後，他又轉型為歷史小說作家。金哈克曼與作家雷尼罕（Daniel Lenihan）合作撰寫了4本書，自己也創作了2部個人作品。

金哈克曼曾透露自己為何投入寫作，「實際上，我喜歡寫作的孤獨感。這在某些方面跟表演相似，但更加私密，感覺我對自己所說和所做的事情擁有更多控制權」。

他還提到：「演戲和拍電影時，總是需要妥協，你要跟很多人一起工作，每個人都有自己的意見。」

影片來源：YouTube@CBS Mornings