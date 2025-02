好萊塢傳奇影星金哈克曼與其妻 死於新墨西哥州聖塔菲家中

紐約郵報27日轉述聖塔菲新墨西哥 人報引用警方說法報導指出,好萊塢 傳奇影星金哈克曼(Gene Hackman)已被發現死於位在當地的家中,其妻古典鋼琴家貝琪.荒川(Betsy Arakawa)也同樣身亡。

根據報導,聖塔菲郡警方26日下午發現了95歲的金哈克曼、63歲的荒川與夫妻倆飼養的狗遺體。

聖塔菲郡警局長門多薩(Adan Mendoza)27日證實消息,未懷疑謀殺,死因尚未公布。

BREAKING: Actor Gene Hackman, 95, and his wife Betsy Arakawa, 63 have been found dead at their home in Santa Fe, New Mexico, police have said.



🔗 https://t.co/XFkxAiwCxy



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/dD0n84JP1r