好萊塢傳奇影星金哈克曼與其妻 死於新墨西哥州聖塔菲家中

紐約郵報27日轉述聖塔菲新墨西哥人報引用警方說法報導指出，好萊塢傳奇影星金哈克曼（Gene Hackman）已被發現死於位在當地的家中。（美聯社）

紐約郵報27日轉述聖塔菲新墨西哥 人報引用警方說法報導指出，好萊塢 傳奇影星金哈克曼（Gene Hackman）已被發現死於位在當地的家中，其妻古典鋼琴家貝琪．荒川（Betsy Arakawa）也同樣身亡。

根據報導，聖塔菲郡警方26日下午發現了95歲的金哈克曼、63歲的荒川與夫妻倆飼養的狗遺體。

聖塔菲郡警局長門多薩（Adan Mendoza）27日證實消息，未懷疑謀殺，死因尚未公布。